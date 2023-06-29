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30 лет независимости Казахстана

Данные аналитиков: доходы большинства казахстанцев меньше 160 тыс. тенге

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Женщина считает деньги
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Не секрет, что реальные денежные доходы населения могут оказаться ниже показателя средней зарплаты в Казахстане. О среднемесячном доходе казахстанцев узнайте в материале NUR.KZ.

По итогам первого квартала 2023 года средняя номинальная зарплата в Казахстане установилась в районе 340 636 тенге. Естественно, такие суммы получают не все граждане страны. Более того, если взять во внимание другой показатель, такой как среднемесячный доход, то сумма окажется в разы меньше.

Как обратили внимание аналитики официального Telegram-канала Первого кредитного бюро Data Hub, в первом квартале 2023 года среднемесячный доход примерно 90% казахстанцев не превышал 151 275 тенге. Это более чем в два раза меньше средней номинальной зарплаты.

Почему средний доход в разы меньше средней зарплаты

Прежде чем разбираться в цифрах, важно понять, как вообще аналитики определили, что у 90% доходы не превышают 151 тыс. тенге.

"Есть такое понятие как "дециль". В нашем случае – это десятая часть населения. Официальная статистика распределяет все доходы по 10 децилям. Для каждого дециля она определяет границы дохода – верхнюю и нижнюю. Например, границы первого дециля – от 0 до 43 645 тенге. То есть доходы 10% наименее обеспеченных казахстанцев находятся в этом диапазоне", – объясняют механизм эксперты.

Таким образом, 151 275 тенге – это верхняя граница 9 дециля. При этом у 10 дециля доход варьируется от 151 276 до 2 966 418 тенге. Другими словами – на последнем "уровне" 10% самых богатых казахстанцев.

Доходы казахстанцев в 1 квартале 2023 года.
Доходы казахстанцев в 1 квартале 2023 года. Инфографика: Telegram-канал Data Hub

Тем не менее, почему средняя номинальная зарплата в разы превышает среднемесячный доход большинства казахстанцев? Суть кроется в методах расчета.

Ранее мы подробно рассказывали о том, как рассчитывается средняя заработная плата в стране и почему некоторым она кажется завышенной. У нее есть свои нюансы, однако главная причина, по которой она превышает по размеру средний доход, заключается в том, что при ее расчете учитываются только официально трудоустроенные граждане и их зарплаты.

При среднемесячном доходе в учет берут все население страны, в том числе детей, пенсионеров и безработных. Также помимо зарплат учитываются любые виды доходов, будь то пенсии, пособия, социальные или любые другие выплаты. Все эти факторы вкупе и создают ту разницу между средней номинальной зарплатой и среднемесячным доходом в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2026823-dannye-analitikov-dohody-bolshinstva-kazahstantsev-menshe-160-tys-tenge/

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