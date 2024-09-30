Top.Mail.Ru
Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Минимальную сумму для жизни обновили в Казахстане

Опубликовано:

Деньги с продуктами лежат на столе
Деньги и продукты. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В сентябре размер прожиточного минимума составил 55 120 тенге. Этой суммы должно хватить среднестатистическому казахстанцу на минимальные потребности. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

После внезапного роста в августе прожиточный минимум на душу населения (ПМ), согласно данным Бюро национальной статистики (БНС), немного снизился – на 1,1%, до 55 120 тенге. В теории этой суммы в сентябре должно хватить, чтобы среднестатистический казахстанец смог закрыть свои минимальные потребности.

Впрочем, для каждого региона рассчитывается свой ПМ – все зависит от стоимости некоторых продуктов питания. Так, самый высокий показатель зафиксирован в Мангистауской области – 68 623 тенге. Следом, с заметным отставанием, расположился Алматы – 60 062 тенге, а третье место заняла Астана – 58 509 тенге.

В Туркестанской области самый низкий прожиточный минимум – всего 48 162 тенге. В Шымкенте показатель за месяц почти не изменился и составил 53 364 тенге.

Регион Величина прожиточного минимума
в среднем на душу населения
сентябрь 2024 август 2024 сентябрь к августу
Казахстан ₸55 120 ₸55 731 -1,1%
Абай ₸56 182 ₸56 404 -0,4%
Акмолинская ₸53 721 ₸54 880 -2,1%
Актюбинская ₸51 111 ₸52 078 -1,9%
Алматинская ₸55 749 ₸55 570 0,3%
Атырауская ₸52 632 ₸53 040 -0,8%
ЗКО ₸52 086 ₸52 845 -1,4%
Жамбылская ₸51 044 ₸51 453 -0,8%
Жетісу ₸52 818 ₸53 184 -0,7%
Карагандинская ₸52 428 ₸53 558 -2,1%
Костанайская ₸53 175 ₸53 650 -0,9%
Кызылординская ₸49 384 ₸49 566 -0,4%
Мангистауская ₸68 623 ₸68 687 -0,1%
Павлодарская ₸53 056 ₸54 531 -2,7%
СКО ₸54 722 ₸55 686 -1,7%
Туркестанская ₸48 162 ₸48 067 0,2%
Ұлытау ₸55 179 ₸56 175 -1,8%
ВКО ₸58 279 ₸59 589 -2,2%
Астана ₸58 509 ₸59 851 -2,2%
Алматы ₸60 062 ₸60 595 -0,9%
Шымкент ₸53 364 ₸53 347 0,0%
По данным Бюро национальной статистики

Помимо месячного показателя, аналитики также определили показатель за третий квартал. Он оказался немного меньше – 54 194 тенге. Снижение произошло из-за того, что в расчет квартального ПМ были взяты не только сентябрьский, но также августовский и июльский показатели. Последний был самым низким – 51 730 тенге.

Также аналитики БНС вычислили прожиточный минимум за последние 9 месяцев, который оказался еще ниже – 50 841 тенге. Причина снижения та же: в предыдущие месяцы показатели ПМ были заметно ниже.

При этом напомним, что не вся сумма прожиточного минимума выделена на продукты питания, а лишь 55% от нее, остальное – на непродовольственные товары и необходимые услуги. То есть в сентябре среднестатистическому казахстанцу именно на пропитание минимум нужно было 30 316 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2167639-minimalnuyu-summu-dlya-zhizni-obnovili-v-kazahstane/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie