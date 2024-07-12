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Сколько долларовых миллионеров живет в Казахстане

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Доллары лежат на столе
Доллары. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Казахстан вошел в число лидеров по прогнозному росту долларовых миллионеров. Но их текущее количество сильно уступает развитым странам – чуть более 40 тыс. человек. Об этом читайте в материале NUR.KZ.

По последним данным в Казахстане средняя номинальная зарплата составляет 382 279 тенге. Однако такие суммы получают не все работники.

Так, помимо средней номинальной зарплаты существуют и другие показатели, например, модальная, которая показывает самую распространенную зарплату в стране. В 2023 году она была равна 81 133 тенге.

То есть большинство работников получали именно эту сумму. При этом доходы среднего класса также оказались невысокимиот 295 тыс. до 788 тыс. тенге.

Между тем, аналитики UBS подготовили доклад Global Wealth Report 2024 в котором помимо прочих экономических показателей, сообщается количество долларовых миллионеров в разных странах.

Так, в Казахстане насчитывается 44 307 долларовых миллионеров. Больше всего в мире богатых людей живет в США – 21 951 319 человек, а на втором месте, с сильным отставанием, находится Китай – 6 013 282 человек. Третье место досталось Великобритании – 3 061 553 человек.

В соседней России насчитывается 381 726 долларовых миллионеров.

Примечательно, что в рейтинге Казахстан расположился на третьем месте по прогнозному росту количества миллионеров.

Аналитики ожидают, что до 2028 года в стране будет насчитываться уже 60 874 долларовых миллионеров, то есть на 37% больше, чем в 2023 году.

С таким показателем страна уступила только Турции (рост 43%) и Тайваню (рост 47%). Для сравнения, прогнозируется, что в России количество миллионеров к 2028 году вырастет только на 21%, а в Великобритании вообще уменьшится на 17%.

Количество долларовых миллионеров в разных странах
Количество долларовых миллионеров в разных странах. Инфографика: ubs.com

В целом же, согласно данным аналитиков, лучше всего в мире живут жители региона EMEA, который охватывает Европу, Ближний Восток и Африку (сюда же входит и Казахстан). Здесь уровень благосостояния на одного взрослого человека составляет чуть более 166 тыс. долларов.

Следом идет Азиатско-Тихоокеанский регион (156 тыс. долларов), а замыкают рейтинг жители обеих Америк (146 тыс. долларов).

Ранее мы рассказывали о том, что в Казахстане в 2020 году насчитывалось 304 богатых человека, а у каждого из которых активы превышают 50 млн долларов. К 2026 году их количество может увеличиться вдвое и продолжить расти в дальнейшем.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2133045-skolko-dollarovyh-millionerov-zhivet-v-kazahstane/

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