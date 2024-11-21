"Все хотят размножаться, и я тоже": депутат высказался о бродячих собаках в Казахстане

На круглом столе в мажилисе обсудили поправки об ответственном обращении с животными - депутат Анас Баккожаев задался вопросом, зачем стерилизовать бродячих собак, передает корреспондент NUR.KZ.

Зоозащитники и часть депутатов выступают за гуманную регуляцию численности бездомных собак в Казахстане через стерилизацию и кастрацию. Такая мера, уверены они, лишает собак агрессии благодаря регуляции уровня гормонов, а также останавливает их бесконтрольное размножение.

Сообщается, что через определенное время данная мера позволит уменьшить число бездомных животных на улицах.

Депутат Анас Баккожаев не понял, гуманно ли стерилизовать животных, ведь "все хотят размножаться", и сам депутат, в том числе.

"У любого биологического существа основная цель - это размножаться. И я хочу тоже размножаться, все хотят размножаться. И микробы, и все хотят. Правильно? Вы не смейтесь. Но когда речь идет о стерилизации, мы лишаем животных этой возможности. Считаете ли вы это гуманным методом, если вы просите только стерилизацию (без эвтаназии - прим.авт.)", - спросил депутат.

Его вопрос вызвал смех в зале.

"Насчет размножаться - не все хотят размножаться, даже люди, это первое. Насчет собак - если допускать размножение собак и кошек - это сколько их получится. Миллионы и миллиарды. У меня дома три спасенные кастрированные собаки - все у них прекрасно. Никто из них не страдает, что они не могут размножаться. Это гуманно", - ответила зоозащитник Ольга Ченцова.

При этом зоозащитники выступают против предлагаемой депутатами эвтаназии - умерщвления собак через 15 дней после поимки на улице.

Депутат Наталья Дементьева заявила, что средства на стерилизацию и вакцинацию животных на самом деле уходят в чьи-то карманы - именно поэтому программа регуляции бездомных собак не работает.

"Министерство экологии ОСВВ (Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат) с 2021 года до ума не довели. И когда были выделены деньги, они то ли местными исполнительными органами, я уж не берусь говорить, были сложены благополучно в карман. В общем-то как это будет происходить и с эвтаназией. Нет гарантии.

Сейчас, конечно, уполномоченный орган скажет нам, как будет осуществляться (эвтаназия). Но даже он не гарантирует стопроцентно, что эвтаназия будет осуществляться именно этим медикаментозным способом, а не ломом по голове собаке. А деньги, которые будут выделены на эвтаназию медикаментозную, не будут сложены кем-то в карман", - заявила депутат.

Отметим, ранее жители города Косшы пожаловались на стаи бродячих собак, которые, по их словам, пугают детей. В местном акимате заявляют, что только в этом году выловили больше 300 собак. А одной из причин того, что по улицам бродит так много бездомных животных, называют беспечность самих жителей, которые безответственно относятся к собакам.

Также недавно зооволонтеры Павлодара пожаловались на бродячих собак, которые сбиваются в стаи и представляют серьезную опасность для людей.

А в одном из алматинских микрорайонов зоозащитники организовали приют для бродячих собак. Однако их соседи жалуются на запах и на то, что собаки выбегают и пугают прохожих.

Напомним, 14 февраля мажилис принял в работу поправки в законопроект об ответственном отношении к животным - новой нормой предлагается ввести эвтаназию для бездомных животных.

Ранее зоозащитники заявляли о планах депутатов узаконить убийства бездомных животных еще задолго до официального заявления о них. Позже в Минэкологии это подтвердили, заявив, что среди рассматриваемых в мажилисе мер есть усыпление бездомных кошек и собак.

При этом 30 декабря 2021 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "Об ответственном обращении с животными".

В соответствии с документом, с 1 сентября 2023 года в стране был введен обязательный учет домашних животных с использованием изделий учета. При этом учет домашних животных, принадлежащих социально уязвимым слоям населения, предлагается осуществлять за счет бюджетных средств.

Кроме того, в законе сказано, что умерщвление животных допускается только в целях прекращения страданий животных и ликвидации угрозы для жизни и здоровья населения.

В марте 2023 года в Казахстане была запущена горячая линия по вопросам защиты животных.

В апреле того же года экс-министр экологии Зульфия Сулейменова высказывалась, нужна ли в Казахстане полиция по защите прав животных.