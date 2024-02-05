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Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Усыплять бездомных животных": в Минэкологии подтвердили, что мажилис обсуждает поправки

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Серый полосатый кот с белыми лапами сидит и настороженно смотрит зелеными глазами в одну точку
Кот. Иллюстративное фото: pixabay.com

На брифинге в СЦК представители Минэкологии подтвердили, что мажилис обсуждает предложение об усыплении бездомных животных, передает корреспондент NUR.KZ.

Информация о том, что в Казахстане скоро начнут рассматривать поправки о "безвозвратном отлове" бездомных животных, когда "невостребованных" собак и кошек будут умерщвлять через 15-60 дней после отлова, уже с начала года стала появляться в пабликах волонтеров и приютов. Однако официальной информации не было.

Сегодня в Минэкологии подтвердили, что в мажилис поступили такие поправки – их предлагается внести в закон "Об ответственном обращении с животными", который сейчас запрещает убийства.

"Да, поправки обсуждаются. На данный момент мажилисом пакет поправок получен, также есть инициатива со стороны сената.

Есть разные концепции: и введение безвозвратного отлова (усыпление животного при "невостребованности" прим.авт.), и продолжение программы отлов-стерилизация-вакцинация-выпуск. Они рассматриваются пока в мажилисе", заявил зампредседателя комитета лесного хозяйства и животного мира Андрей Ким.

Напомним, 30 декабря 2021 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "Об ответственном обращении с животными".

В соответствии с документом, с 1 сентября 2023 года в стране был введен обязательный учет домашних животных с использованием изделий учета. При этом учет домашних животных, принадлежащих социально уязвимым слоям населения, предлагается осуществлять за счет бюджетных средств.

Кроме того, в законе сказано, что умерщвление животных допускается только в целях прекращения страданий животных и ликвидации угрозы для жизни и здоровья населения.

В марте 2023 года в Казахстане была запущена горячая линия по вопросам защиты животных.

В апреле того же года экс-министр экологии Зульфия Сулейменова высказывалась, нужна ли в Казахстане полиция по защите прав животных.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2059217-usyplyat-bezdomnyh-zhivotnyh-v-minekologii-podtverdili-chto-mazhilis-obsuzhdaet-popravki/

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