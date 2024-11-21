"Воняет прилично": жители Павлодара задыхаются в квартирах из-за затопленного нечистотами подвала

Жители многоэтажного дома в Павлодаре не могут спокойно находиться в своих квартирах - из-за нечистот в подвале запах "стоит" до последних этажей, передает телеканал "Астана".

Как сообщает телеканал, жители многоэтажки в Павлодаре уже месяц задыхаются в собственных квартирах. В доме засорилась канализация, в результате нечистоты затопили подвал, а зловонные пары поднялись до последних этажей.

В этом вопросе бездействует и КСК.

"Сейчас вообще стоит вода в подвале. И никто ничего не делает, не реагирует на это. Уровень поднимается: было сантиметров 15, сейчас - сантиметров 20-25. Со второго подъезда течет в наш подвал. Там уровень - сантиметров 10, наверное.

Мы звоним в свой КСК - они придут, посмотрят, не хотят туда заходить, прочищать эту пробку. Они руками разводят и все", - отмечает житель дома Артем Никиточкин.

Жители дома вынуждены не закрывать дверь подъезда на ночь. Боятся, если смрадному запаху будет некуда выходить, то задохнутся.

"Воняет у нас, да, прилично. Это уже месяц практически таким страдаем. Уже все запахи впитались в вещи. Детей приводишь в школу, раздеваешь, уже запах идет от вещей. Можно сказать, оно у нас уже и в коже", - говорит жительница дома Галина Никитина.

Идти на контакт с журналистами и объяснить ситуацию отказались как сотрудники КСК, так и председатель. Но заверили, что нечистоты откачают, а подвал - засыплют хлоркой.

В жилищной инспекции считают, что в ситуации виноваты сами жильцы - они якобы спускают неположенный мусор в канализацию.

"Частые подпоры происходят в результате ненадлежащей эксплуатации системы водоотведения собственниками квартир. В последний раз были изъяты тряпки и пищевые отходы. На сегодня обслуживающей организацией проведены работы по снятию засора на внутренней системе дома и произведена откачка сточных вод", - главный специалист отдела жилищной инспекции коммунального хозяйства Павлодара Султанали Макеев.

Устав от вони в квартирах и бездействия коммунальщиков, жители дома написали заявление в Управление санитарно-эпидемиологического контроля. Там санврачи пообещали в течение пяти дней провести проверки. И если в ситуации есть вина КСК, то его работники будут наказаны.

"Мы в отношении этой обслуживающей организации принимаем меры административного характера - это штраф. И выдаем предписание об устранении нарушений законодательства РК. Если предписание не выполняется, мы передаем предписание в суд. Согласно санитарным правилам, подвальные помещения должны быть сухими, чистыми, освещенными. Главное, чтобы не было подпоров в канализационной системе, чтобы не было засоров", - пояснила главный специалист Павлодарского городского управления санитарно-эпидемиологического контроля Жибек Караханова.

Если результаты проверки докажут вину КСК, на компанию наложат штраф в размере 850 тысяч тенге.

Как отмечается в сюжете, позже жильцы дома сообщили, что нечистоты из подвала все же откачали. И, как и обещали, засыпали помещение хлоркой.

В мае мы писали, что жители дома в Павлодаре пожаловались на состояние подвала - они винят во всем аварийную службу водоканала, которая якобы бездействует. В компании-монополисте посоветовали жильцам перепроверить герметичность труб в подвале. Если будут обнаружены дефекты, восстанавливать коммуникации придется жильцам дома за свой счет. \

Жители Сарани в Карагандинской области заявили о скоплении в подвалах воды из канализационных стоков. Коммунальщики во время прочистки обнаружили в трубах нижнее белье.

Также жители частных домов в микрорайоне Шанырак-2 в Алматы также жаловались на невыносимый запах. По словам местных жителей, колодцы канализации были переполнены, а зловоние распространялось по всей округе.

А в июне мы писали, что новые дома очередников топит нечистотами в Петропавловске. Отмечалось, что жильцы обратились в прокуратуру из-за безразличия чиновников к их проблеме - люди просто начали задыхаться от нечистот.

При этом в январе мы уже рассказывали о жильцах этих домов. Тогда горожане заявляли, что в декабре им торжественно вручили ключи от квартир, однако попасть в свои новые дома люди так и не смогли. Тогда аким города заявлял, что причиной столь долгого заселения стал прорыв электричества.