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"Фу, как воняет": жители дома в Павлодаре пожаловались на состояние подвала

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Подвал дома в Павлодаре
Подвал дома. Фото: irbistv.kz

Жителей одного из домов в Павлодаре беспокоит состояние подвала. Они винят во всем аварийную службу Водоканала, которая якобы бездействует, передает "Ирбис TV".

Двухэтажному дому №17 по улице Ермака более полувека, говорят жильцы. Ровно столько же в здании нет горячей воды. Поэтому подключить ее - это самое ожидаемое и важное событие.

"Акимат в этом году предложил определенную сумму и предложил помощь, какую могут нам оказать. Мы выбрали горячую воду, сейчас вот мы не можем это сделать, потому что колодец нужно чистить. Это не в наших силах, и у частника нет такого оборудования", - рассказала жительница дома Зоя Городянская. 

Колодец и подвал заливает постоянно, а городская аварийная служба заявки отрабатывает слишком долго, жалуются жильцы. Приходится 3-4 раза в месяц вызывать ассенизатор за деньги. Выходит очень накладно, а в доме живут одни пенсионеры и многодетные семьи.

"Чтобы вообще приехали и сделали все по-человечески. Не надо обещать: "Вот ждите, ждите". Приехали, сделали и уехали, чтобы мы больше их не касались. Внуки приходят в дом и говорят: "Фу, как воняет". Разворачиваются и уходят", - поделилась жительница дома Татьяна Экерт.

В компании-монополисте сообщили, что на их канализационных сетях повреждений нет и посоветовали жильцам перепроверить герметичность труб в подвале. Если будут обнаружены дефекты, восстанавливать коммуникации придется жильцам дома за свой счет.

А в Актау житель 13-го микрорайона обнаружил в подвале своего дома большое скопление ядовитых каракуртов. Жильцы многоэтажки попросили предоставить им экологическую помощь и разработать план действий по эффективному устранению опасных пауков. Они беспокоятся, что каракурты могут попасть в квартиры.

В Атырау 10 семей вынуждены жить в аварийном доме, который был построен еще в 1945 году. Жильцы боятся за свои жизни, но местные власти говорят, что переселить людей в новое жилье пока не получается. Для этого необходимо согласие всех жильцов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2108091-fu-kak-vonyaet-zhiteli-doma-v-pavlodare-pozhalovalis-na-sostoyanie-podvala/

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