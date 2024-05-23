"Мы тонем в стоках": алматинцы пожаловались на зловоние из-за неработающей канализации

Жители частных домов в микрорайоне Шанырак-2 Алматы жалуются на невыносимый запах - всему виной неисправная канализация, передает сайт телеканала КТК.

По словам местных жителей, колодцы давно переполнены, а зловоние распространяется по всей округе. Алматинцы отправились к местным чиновниками.

"Дело в том, что все инженерные сети, канализационные колодцы еще семь лет назад провели и до сих пор это стоит. Самая страшная наша головная боль – это то, что мы тонем в стоках! Людям сказали подключиться, люди подключились – и теперь, вы представляете, канализационные колодцы, канализация не подключена, и там вот этот срач, вонь идет. Это что такое?" - жалуется жительница микрорайона Шанырак-2 Улжан Айтуарова.

Отмечается, что колодцы постоянно переполняются, вода течет по улицам, и неприятный запах распространяется по всей округе, сырость привлекла насекомых - в этими проблемами жители живут узе не первый год.

Люди хотят, чтобы нечистоты своевременно откачивали, но больше всего - мечтают о работающей канализации.

"В Шаныраке есть готовые канализационно-насосные станции, готовые к подключению. Но у нас "Таспа су" не выполняет свою работу должным образом. Не все колодцы чистят как надо. Из-за этого мы не можем подключиться к готовым сетям. А они только обещают…"- возмутилась местная жительница Батима Аубакирова.

В акимате не согласны с мнением жильцов - там утверждают, что основная причина, по которой с работами медлят – высокий уровень грунтовых вод.

Чиновники обещают, что это скоро решится.

"Построенные сети, канализационные сети, в 19-20 годах, они все заиленные ввиду высокого уровня грунтовых вод. Теперь по поручению акимата ГКП "Алматы су" производит там очистку канализационных сетей", - заявил главный специалист отдела управления энергетики и водоснабжения Абай Топарбай.

В акимате обещают закончить все работы уже в следующем месяце.

Источник: КТК.