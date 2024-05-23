"Мы тонем в стоках": алматинцы пожаловались на зловоние из-за неработающей канализации
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Жители частных домов в микрорайоне Шанырак-2 Алматы жалуются на невыносимый запах - всему виной неисправная канализация, передает сайт телеканала КТК.
По словам местных жителей, колодцы давно переполнены, а зловоние распространяется по всей округе. Алматинцы отправились к местным чиновниками.
"Дело в том, что все инженерные сети, канализационные колодцы еще семь лет назад провели и до сих пор это стоит. Самая страшная наша головная боль – это то, что мы тонем в стоках! Людям сказали подключиться, люди подключились – и теперь, вы представляете, канализационные колодцы, канализация не подключена, и там вот этот срач, вонь идет. Это что такое?" - жалуется жительница микрорайона Шанырак-2 Улжан Айтуарова.
Отмечается, что колодцы постоянно переполняются, вода течет по улицам, и неприятный запах распространяется по всей округе, сырость привлекла насекомых - в этими проблемами жители живут узе не первый год.
Люди хотят, чтобы нечистоты своевременно откачивали, но больше всего - мечтают о работающей канализации.
"В Шаныраке есть готовые канализационно-насосные станции, готовые к подключению. Но у нас "Таспа су" не выполняет свою работу должным образом. Не все колодцы чистят как надо. Из-за этого мы не можем подключиться к готовым сетям. А они только обещают…"- возмутилась местная жительница Батима Аубакирова.
В акимате не согласны с мнением жильцов - там утверждают, что основная причина, по которой с работами медлят – высокий уровень грунтовых вод.
Чиновники обещают, что это скоро решится.
"Построенные сети, канализационные сети, в 19-20 годах, они все заиленные ввиду высокого уровня грунтовых вод. Теперь по поручению акимата ГКП "Алматы су" производит там очистку канализационных сетей", - заявил главный специалист отдела управления энергетики и водоснабжения Абай Топарбай.
В акимате обещают закончить все работы уже в следующем месяце.
Источник: КТК.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2106108-my-tonem-v-stokah-almatincy-pozhalovalis-na-zlovonie-iz-za-nerabotayushchey-kanalizacii/