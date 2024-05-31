"Такая сырость и такая вонь": подвалы домов затопило фекалиями в Сарани (видео)

Жители Сарани в Карагандинской области заявили о скоплении в подвалах воды из канализационных стоков. Коммунальщики во время прочистки обнаружили в трубах нижнее белье, передает сайт телеканала КТК.

Подвалы сразу 10 многоэтажек в Сарани оказались переполнены стоками. В квартирах, несмотря на прохладную погоду, окна теперь открыты круглые сутки. Но больше всего опасений вызывают электрические сети, к которым теперь не подобраться, они окружены фекалиями.

"Вода выходит наружу, коммуникации намокнут все, идет световой кабель. Мы уже два раза его делали, он взрывался. Сейчас что будем опять делать, сидеть? Вы понимаете, дома находиться невозможно. Идет такая сырость и такая вонь, это ужасно. Дома мошки появляются, комары. Невозможно", – рассказала одна из местных жительниц.

Отмечается, что канализационные стоки стали скапливаться в подвалах еще на прошлой неделе. Когда уровень зловонных вод начал стремительно идти вверх, жители пытались самостоятельно найти поломку. На помощь позвали акима.

"Мы искали до 8 часов вечера этот колодец. В итоге мы его не находим, я начинаю звонить акиму. Просто писать каждую секунду, снимать все на видео: "Вот смотрите, мы не справляемся". "Пойдемте, – говорю, – искать колодец". Мы нашли этот колодец, и этот колодец до сих пор не могут вычистить", – заявила еще одна горожанка.

В сервисной компании заверили, что работали днем и ночью в поисках причины застоя. При этом добравшись до засора обнаружили нижнее белье, различные тряпки и даже огромные запчасти от велосипеда.

"Был засор, образовался вот здесь, на территории общежития. Колодец пробивали, образовался засор, в трубе диаметром 250. Били "Кротом", ассмашиной, сейчас вот тросом прочистили. Как всегда – тряпки, салфетки, средства гигиены", – отметил директор компании "СараньКоммунСервис" Александр Федоров.

Специалисты просят горожан внимательнее следить за тем, что смывают в унитаз. И заверили, в ближайшие дни вода из подвалов уйдет. Также они обратились в СЭС за помощью с дезинфекцией.

Источник: КТК