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Метро планируют продлить в направлении аэропорта в Алматы

Опубликовано:

Метро
Метро. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с жителями Турксибского района рассказал о планах по строительству метро, передает корреспондент NUR.KZ.

Во время встречи с жителями, журналист спросила градоначальника, почему долго строится метро в мегаполисе.

"Метро в Алматы будет строиться, конечно, в предыдущие годы строилось не такими высокими темпами, у нас главные вызовы – мы хотим завершить строительство метро до станции "Калкаман", но при этом также рассматривается проект расширения в западном направлении до рынка "Барлык", и готовится к проекту в восточном направлении, в направлении аэропорта. Надеемся, в следующем году сможем более высокими темпами строить метро", - заявил Досаев.

По его словам, мастер-план транспортного каркаса утвержден, и в следующем году начнутся основные капиталовложения и начало строительства больших проектов. Также он рассказал о том, что город заполнен автомобилями.

"У нас на дорогах сегодня зарегистрировано 700 тысяч машин и ежедневно въезжает 400-450 тысяч машин, то есть, более 1 млн авто на дорогах. Наша задача - сделать общественный транспорт приоритетом. Обновления проводим, маршрутизацию, выделенные линии.

Надеюсь, 2025-2026 годы будут решающими, когда общественный транспорт сможет решить проблему скорости, безопасности и решить вопрос экологии", – заключил Досаев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2175816-metro-planiruyut-prodlit-v-napravlenii-aeroporta-v-almaty/

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