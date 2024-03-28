На каком сейчас этапе строительство станции метро "Калкаман" в Алматы

В ответ на запрос редакции NUR.KZ в акимате Алматы рассказали, на какой стадии строительства находится новая станция метро "Калкаман", где жилые дома идут под снос.

Строительство новой станции метро в самом центре микрорайона Калкаман стартовало еще в апреле 2023 года. При этом под возведение станции попали земли, где находятся жилые дома, чью судьбу акимат решил весьма однозначно: все под снос.

Снос домов. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Наш корреспондент выехал на место, чтобы выяснить, как к данному процессу относятся сами местные жители. Однако по приезде выяснилось, что практически все дома уже были снесены. На образовавшемся пустыре одиноко возвышаются несколько добротных домов.

Снос домов. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Их владельцы, несмотря на ситуацию, говорить с журналистами отказались. Вскользь лишь упомянули, что решением акимата недовольны и разбираются в суде.

Отметим, никаких работ на момент приезда корреспондента на месте не велось. Процесс сноса домов затормозился. А по данным Управления земельных отношений, на сегодня акимат выкупил лишь 75 объектов из запланированных 91.

Снос домов. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"По 16 объектам ведется работа сотрудниками Управления земельных отношений. В настоящее время ведутся работы по проходке тоннеля от улицы Яссауи, а также по устройству железобетонных конструкций инженерных сооружений", - отметили в ведомстве.

Снос домов. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

По плану станция будет включать платформу длиной 98 метров, остановку, парковку на 487 мест, а также дополнительные 24 места для стоянки автобусов.

Объект станет одним из трех в Наурызбайском районе. Завершение строительства, согласно паспорту объекта, запланировано на январь 2026 года.