На каком сейчас этапе строительство станции метро "Калкаман" в Алматы
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В ответ на запрос редакции NUR.KZ в акимате Алматы рассказали, на какой стадии строительства находится новая станция метро "Калкаман", где жилые дома идут под снос.
Строительство новой станции метро в самом центре микрорайона Калкаман стартовало еще в апреле 2023 года. При этом под возведение станции попали земли, где находятся жилые дома, чью судьбу акимат решил весьма однозначно: все под снос.
Наш корреспондент выехал на место, чтобы выяснить, как к данному процессу относятся сами местные жители. Однако по приезде выяснилось, что практически все дома уже были снесены. На образовавшемся пустыре одиноко возвышаются несколько добротных домов.
Их владельцы, несмотря на ситуацию, говорить с журналистами отказались. Вскользь лишь упомянули, что решением акимата недовольны и разбираются в суде.
Отметим, никаких работ на момент приезда корреспондента на месте не велось. Процесс сноса домов затормозился. А по данным Управления земельных отношений, на сегодня акимат выкупил лишь 75 объектов из запланированных 91.
"По 16 объектам ведется работа сотрудниками Управления земельных отношений. В настоящее время ведутся работы по проходке тоннеля от улицы Яссауи, а также по устройству железобетонных конструкций инженерных сооружений", - отметили в ведомстве.
По плану станция будет включать платформу длиной 98 метров, остановку, парковку на 487 мест, а также дополнительные 24 места для стоянки автобусов.
Объект станет одним из трех в Наурызбайском районе. Завершение строительства, согласно паспорту объекта, запланировано на январь 2026 года.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2074161-na-kakom-seychas-etape-stroitelstvo-stantsii-metro-kalkaman-v-almaty/