Две новые станции метро открыли в Алматы (фото)

Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Алматы запустили две новые станции метро – "Сарыарка" и "Бауыржан Момышулы". Ожидается, что пассажиропоток увеличится вдвое и составит более 85 тысяч человек в сутки. Станции заработали официально сегодня в 10 утра – первые поезда встречали аплодисментами, передает корреспондент NUR.KZ.

Протяженность тоннеля составила чуть более 3 км, общая длина увеличилась с 10,3 до 13,4 км. Как отметил Максат Сейткулов, главный инженер службы капитального строительства, одной из основных сложностей при строительстве станций был выкуп участков у частных лиц: некоторые были не согласны с суммами.

Проведение судебных процессов повлияло на время строительства станций. Сложность добавила и пандемия: многое оборудование привозится из-за рубежа.

Станция "Сарыарка". Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"На сегодня начато строительство третьего пускового комплекса – это станция "Калкаман", смонтирован тоннеле-проходческий комплекс, завершены подготовительные работы, в ближайшее время начнутся горно-проходческие работы. Мы ожидаем, что в 2025 году запустим третий пусковой комплекс", – сообщил Максат Сейткулов.

Строит станцию "Калкаман" "Базис Construction". По словам Сейткулова, компания приобрела все необходимо оборудование.

Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Один тоннеле-проходческий щит полностью смонтирован, произведено пуско-наладочные работы. В ближайшее время начнется проходка тоннеля. Станция "Калкаман" – мелкого заложения, будет строиться открытым способом и будет находиться на пересечении Абая и улицы Ашимова", – рассказал Максат Сейткулов.

Станция "Бауыржан Момышулы". Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Что касается станции, которая будет располагаться возле рынка "Барлык", – по ней проходят конкурсные процедуры на разработку ТЭО (технико-экономическое обоснование).

Между тем интервал между поездами пока увеличиваться не будет: он составляет 8 минут – в часы пик, в обычное время – порядка 12 минут. В случае увеличения пассажиропотока до 100 тысяч человек в сутки, возможно уменьшение интервала между составами.

Станция "Бауыржан Момышулы". Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Кроме того, отмечается, что в прошлом году было закуплено 8 подвижных составов, которые уже прошли обкатку. Подвижной парк увеличился с 7 до 15 единиц.

С запуском новых станций метро поздравил горожан и аким Алматы Ерболат Досаев. По его мнению, станции позволят значительно увеличить пассажиропоток, разгрузят городские улицы, положительно повлияют на экологическую обстановку.

Станция "Сарыарка". Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"В городе продолжится масштабная работа по расширению сети метро. В 2025 году планируется завершение строительства станции "Калкаман", развитие линии метро будет продолжено в западном направлении до рынка "Барлык". Это позволит организовать удобные пассажирские перевозки для жителей районов.

В прошлом году алматинский метрополитен отметил первый большой и значимый юбилей – свое десятилетие. За это время был сформирован квалифицированный трудовой коллектив, обучены и подготовлены молодые специалисты. С запуском двух станции созданы дополнительные 200 рабочих мест. Алматинский метрополитен стал значимой и неотъемлемой частью нашего города, удобным и комфортным видом общественного транспорта", – сообщил аким.

Станция "Бауыржан Момышулы". Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

С запуском новой станции "Бауыржан Момышулы" поздравила алматинцев и невестка знаменитого героя, Зейнеп Ахметова.

"Покойный дедушка когда-то сказал, что даже когда он умрет, он все равно останется среди живых. В то время эти слова показались мне странными. А теперь я убеждена, что те крылатые слова сказал поистине святой человек. Сегодня многие вслух произносят имя Бауыржана Момышулы. Прошло 40 лет с тех пор, как дедушка ушел из жизни, но до сих пор народ по-прежнему его помнит и уважает.

Его именем названы улицы, школы. Вот теперь его имя дали и станции метро. Это большое событие, это знак того, что наш Бауыржан-ата все еще среди живых, что он с нами. Хочу отметить, что я ни разу не была в нашем метро. И сегодня пришла впервые в честь открытия станции имени Бауыржана Момышулы", – заключила Ахметова.

Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1971596-dve-novyh-stantsii-metro-otkryli-v-almaty/