Редкую краснокнижную рысь встретили казахстанцы в Чарынском нацпарке (фото)
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В Чарынском национальном природном парке встретили редкую туркестанскую рысь, которая занесена в Красную книгу Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира.
Как сообщается в Telegram-канале Комитета, туркестанскую рысь заметили в Алматинской области
"В ходе планового рейдового мероприятия инспекторы Чарынского государственного национального природного парка встретили редкую туркестанскую рысь, занесенную в Красную книгу Казахстана.
Это событие подтверждает эффективность предпринимаемых усилий по сохранению биоразнообразия и экосистем региона", - сообщили в Комитете.
Как сообщается на официальном сайте Катон-Карагайского национального парка, рысь - это вид диких кошек, обитающих в горных районах нашей страны, включая Катон-Карагайский национальный парк. Они играют ключевую роль в поддержании биологического баланса и являются хищниками.
Недавно в объектив фотоловушек попали сразу несколько животных: рысь, сибирский козел и орел.
Также мы писали, что до этого впервые за два года в Алматинской области рысь попала в установленную в горах фотоловушку.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2186939-redkuyu-krasnoknizhnuyu-rys-vstretili-kazahstancy-v-charynskom-nacparke-foto/