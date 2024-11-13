Редкую краснокнижную рысь встретили казахстанцы в Чарынском нацпарке (фото)

В Чарынском национальном природном парке встретили редкую туркестанскую рысь, которая занесена в Красную книгу Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира.

Как сообщается в Telegram-канале Комитета, туркестанскую рысь заметили в Алматинской области

"В ходе планового рейдового мероприятия инспекторы Чарынского государственного национального природного парка встретили редкую туркестанскую рысь, занесенную в Красную книгу Казахстана.

Это событие подтверждает эффективность предпринимаемых усилий по сохранению биоразнообразия и экосистем региона", - сообщили в Комитете.

Как сообщается на официальном сайте Катон-Карагайского национального парка, рысь - это вид диких кошек, обитающих в горных районах нашей страны, включая Катон-Карагайский национальный парк. Они играют ключевую роль в поддержании биологического баланса и являются хищниками.

Недавно в объектив фотоловушек попали сразу несколько животных: рысь, сибирский козел и орел.

Также мы писали, что до этого впервые за два года в Алматинской области рысь попала в установленную в горах фотоловушку.