Разгуливающая в горах рысь впервые за 2 года попала в фотоловушку в Алматинской области

Рысь в Алматинской области. Фото: Айнаш Койшибаева / Минэкологии и природных ресурсов

Впервые за последние два года в Алматинской области рысь попала в установленную в горах фотоловушку, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов.

В Министерстве отметили, что впервые за последние два года животное зафиксировала фотоловушка, установленная на участке горы Бугыты в Чарынском национальном парке.

"Эти хищники активны в основном ночью, перемещаются легко и бесшумно. Пятнистая шкура рыси помогает ей спрятаться среди деревьев, так как напоминает солнечные блики на земле. Атакуя свою жертву, рысь способна прыгать на расстояние до 4 метров. За сутки взрослая особь способна преодолеть до 30 километров", – рассказали в Минэкологии и природных ресурсов.

Рысь в Алматинской области. Фото: Айнаш Койшибаева / Минэкологии и природных ресурсов

Рысь в Алматинской области. Фото: Айнаш Койшибаева / Минэкологии и природных ресурсов

Согласно информации на республиканском туристском портале Visit Kazakhstan, Чарынский государственный национальный природный парк расположен на территории трех районов Алматинской области – Уйгурского, Райымбекского и и Енбекшиказахского.

Данный парк был создан с целью сохранения естественных ландшафтов, имеющих особую экологическую, историческую и эстетическую ценность.

В Красную книгу Казахстана занесены степная рысь (или каракал) и Туркестанская рысь, говорится на сайте книги.

На территории нашей страны каракала можно встретить в пределах Мангистауской области, область распространения Туркестанской рыси – преимущественно хребты Тянь-Шаня.

Ранее в объектив фотоловушки, установленной на территории Национального парка "Чарынский каньон", попал редкий дикий степной кот – манул.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2020067-rys-popala-v-fotolovushku-v-almatinskoy-oblasti/