Герои нашего времени: в Караганде наградили отважных полицейских

В Караганде прошла республиканская акция "Қазіргі заман қаһарманы" с участием сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии, которые проявили профессионализм, мужество и отвагу при спасении людей.

Мероприятие состоялось по поручению министра внутренних дел Ержана Саденова и было посвящено подвигу народного героя Газиза Байтасова.

Самоотверженность капитана полиции навсегда вписана в историю Казахстана. В 2011 году, задерживая террориста-радикала, полицейский, несмотря на полученное ранение, накрыл его собой, не дав взорвать гранату на улице Тараза. Его поступок продолжает вдохновлять сотрудников ОВД на достойное выполнение служебных обязанностей.

Участники акции возложили цветы к мемориалу погибшим сотрудникам полиции, а затем приняли участие в круглом столе в Академии МВД имени Баримбека Бейсенова. Также проведены уроки мужества для школьников, где стражи порядка рассказали о своих подвигах.

Возложение цветов. Фото: с проведения республиканской акции

Стоит отметить, что по инициативе МВД в республике уже открыто 106 кадетских классов "Жас сақшы" и 266 кабинетов начальной военной подготовки, посвященных памяти погибших героев-полицейских.

Завершением акции стало торжественное вручение 15 героям государственных и ведомственных наград во Дворце культуры горняков.

В рамках акции особое внимание уделено кадровому потенциалу полиции, ведь 2024 год министром объявлен "годом улучшения качества кадров". Чествование "Қазіргі заман қаһарманы»"направлена не только на увековечение памяти о подвиге полицейских, но и на пропаганду среди личного состава истинных ценностей служения обществу.

Чествование полицейских. Фото: с проведения республиканской акции

Всего за годы независимости Казахстана при исполнении служебного долга погибли 819 стражей порядка. Также ежедневно свыше 10 тысяч полицейских и гвардейцев выходят на службу, несут ответственность за общественный порядок и соблюдение закона, сталкиваясь с различными опасными ситуациями, где от их оперативных решений зависит жизнь и безопасность граждан.

Напомним, летом в этом же городе почтили память погибшего полицейского Кайрата Жумабекова и его напарника Дмитрия Пугач, спасших в 2008 году 130 детей на трассе.