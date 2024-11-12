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Сколько потратят на новогодние декорации в ЗКО, рассказал аким

Опубликовано:

Елка
Елка. Иллюстративное фото: pexels.com

Аким Западно-Казахстанской области сегодня на брифинге в СЦК озвучил сумму, которую планируется потратить на оформление Уральска к Новому году, передает корреспондент NUR.KZ.

"Новогодние елки наши дети ежегодно с нетерпением ждут. Мы на эти мероприятия по области в целом предусмотрели 28 млн тенге - в том числе город и 12 районов. Я с прошлого года запретил покупку новых елок. У нас есть искусственная елка, которая до меня закуплена была, мы ежегодно собираем и после Нового года аккуратно убираем до следующего года", - отметил Нариман Турегалиев.

По его словам, эти деньги предусмотрены на все мероприятия, в том числе подарки.

"Понимаем, что бюджетные деньги, и таким образом мы стараемся максимально стараемся не тратить бюджетные деньги на такие мероприятия. В плане мероприятий предусмотрен ряд мероприятий, я сейчас подробно не помню", - добавил он, отвечая на вопрос о том, чем будут удивлять жителей области.

Напомним, что в декабре прошлого года новогоднюю елку в Таразе подожгли. Полиция задержала поджигателя. Почти такая же участь ждала елку в селе Бесколь на севере Казахстана.

Кроме того, сообщалось о рухнувшей елке в Павлодаре. Как сообщили в акимате города, новогодняя елка на Центральной площади города упала из-за сильных порывов ветра. Позже рухнула главная елка в Семее.

А в Атырауской области новогодняя елка перед зданием акимата простояла почти до весны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2186336-skolko-potratyat-na-novogodnie-dekoracii-v-zko-rasskazal-akim/

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