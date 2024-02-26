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Новогодняя елка перед зданием акимата простояла почти до весны в Атырауской области (видео)

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Елка упала в поселке Доссор в Атырауской области
Упавшая елка. Кадр из видео: instagram.com/hello_atyrau

За четыре дня до весны в поселке Доссор Атырауской области все-таки убрали новогоднюю елку. Правда, сделали это, повалив ее вместе с украшениями, передает "Ак Жайык".

Видео с распластанным на земле новогодним деревом прямо перед зданием администрации уже распространилось по социальным сетям.

Ситуацию с упавшей елкой прокомментировали в сельском акимате.

"Елку повалили специально, теперь ее собирают. Мы оставим только железный каркас, а ветки и игрушки выбросим, так как они износились со временем и пришли в негодность", - сказал аким Доссора Асылан Косамагамбетов.

Также чиновник ответил на вопрос о том, почему елку убирают только сейчас.

"Разве декабрь, январь, февраль не зимние месяцы? Мы ее намеренно оставили стоять до весны", - отметил Асылан Косамагамбетов.

Сообщается, что на установку этой елки в декабре потратили около 1 млн тенге.

А в начале года в Сети распространилось видео с рухнувшей на землю главной городской елкой в Павлодаре. Вероятно, причиной инцидента стали сильные порывы ветра. На месте, судя по кадрам, работали полицейские.

А в Костанайской области предприниматель, который в Житикаре по договору подряда установил новогоднюю елку, заявил, что не получил деньги за выполненные работы. В городском акимате ответили, что это произошло в связи с ненадлежащим исполнением обязательств подрядной организацией, и они обязаны обратиться с иском в суд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2063045-novogodnyaya-elka-pered-zdaniem-akimata-prostoyala-pochti-do-vesny-v-atyrauskoy-oblasti-video/

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