Елка сгорела на севере Казахстана (видео)

Сегодня вечером в райцентре Бесколь Кызылжарского района на центральной площади сгорела главная новогодняя елка, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщили в пресс-службе областного департамента по ЧС, 27 декабря в 18:40 в селе Бесколь Кызылжарского района по адресу: улица Гагарина 11, на центральной площади произошло возгорание елки.

"Возгорание на площади 4 кв. м ликвидировано до прибытия пожарных расчетов. Пострадавших нет, предварительная причина – короткое замыкание электропроводов. Выезжали силы службы пожаротушения ДЧС СКО (6 человек личного состава и 2 единицы техники)", – сообщил пресс-секретарь ДЧС СКО Евгений Журавлев.

Елку в Бесколе торжественно открыли 25 декабря.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101, или службу спасения, набрав 112.Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

Напомним, ранее буран обрушился на Костанайскую область – в Лисаковске снесло новогоднюю елку, установленную на площади.

А в Кокшетау из-за непогоды надломилась главная елка, в СКО отменили предновогодние мероприятия.