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Новогоднюю елку подожгли в Таразе (видео)

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Елку подожгли в Таразе
Поджог. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

Новогоднюю елку в парке первого президента подожгли в Таразе - стражи порядка задержали предполагаемого поджигателя, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

По информации полицейских Жамбылской области, в Таразе 31 декабря 2023 года в 08:29 камеры видеонаблюдения зафиксировали факт поджога новогодней елки, установленной на территории парка первого президента.

В результате оперативно проведенных мероприятий полицейские задержали 56-летнего мужчину.

Подозреваемый дал признательные показания, водворен в ИВС.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 202 УК РК (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества).

В ведомстве отметили, что главная елка города установлена на территории историко-культурного комплекса "Көне Тараз".

В ДЧС региона сообщили, что в 08:29 поступило сообщение о пожаре по улице Толе би - горела новогодняя елка. Пожар был ликвидирован в 08-35. На месте работали 8 человек личного состава и 2 единицы техники.

В новостном Telegram-канале МВД РК были опубликованы кадры поджога.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2053464-novogodnyuyu-elku-podozhgli-v-taraze/

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