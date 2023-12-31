Новогоднюю елку подожгли в Таразе (видео)

Новогоднюю елку в парке первого президента подожгли в Таразе - стражи порядка задержали предполагаемого поджигателя, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

По информации полицейских Жамбылской области, в Таразе 31 декабря 2023 года в 08:29 камеры видеонаблюдения зафиксировали факт поджога новогодней елки, установленной на территории парка первого президента.

В результате оперативно проведенных мероприятий полицейские задержали 56-летнего мужчину.

Подозреваемый дал признательные показания, водворен в ИВС.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 202 УК РК (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества).

В ведомстве отметили, что главная елка города установлена на территории историко-культурного комплекса "Көне Тараз".

В ДЧС региона сообщили, что в 08:29 поступило сообщение о пожаре по улице Толе би - горела новогодняя елка. Пожар был ликвидирован в 08-35. На месте работали 8 человек личного состава и 2 единицы техники.

В новостном Telegram-канале МВД РК были опубликованы кадры поджога.