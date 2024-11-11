Нацбанк сделал заявление по старым 5-тысячным купюрам (фото)

Нацбанк Казахстана заявил о продлении периода параллельного обращения банкнот номиналом 5000 тенге образца 2011 года и 5000 тенге 2023 года, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу.

"Национальный банк Казахстана сообщает о продлении по 24 сентября 2025 года периода параллельного обращения банкнот номиналом 5000 тенге образца 2011 года и банкнот номиналом 5000 тенге измененного дизайна образца 2023 года.

После завершения периода параллельного обращения, то есть с 25 сентября 2025 года, все банки и "Казпочта" будут обменивать банкноты старого образца на банкноты нового образца в течение 3 лет, а филиалы НБК - бессрочно", - заявили в Нацбанке.

Банкнота номиналом 5000 тенге образца 2011 года. Фото: nationalbank.kz

Банкнота номиналом 5000 тенге образца 2023 года. Фото: nationalbank.kz

Отмечается, что банкноты нового и старого образцов в период их параллельного обращения являются законным платежным средством, и они обязательны к приему на всей территории страны.

Здесь же напомнили, что отказ в приеме банкнот и монет, являющихся законным платежным средством, является административным правонарушением в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Напомним, в начале года Нацбанк Казахстана выпустил в обращение новую банкноту номиналом 5000 тенге. Специалисты объяснили, как отличить поддельную купюру от настоящей.

В июле глава Нацбанка Тимур Сулейменов рассказал, какие купюры обновят следующими в Казахстане. В новом дизайне выпустили 5- и 10-тысячные банкноты.

"Все следующие (на очереди выпуска с новым дизайном – прим. ред.) - там мы не по купюрам пойдем, а по всей линейке сразу. То есть зашла 5- и 10-тысячная купюра, и остальные пойдут, и 1-тысячные, и 2-тысячные", - отметил председатель Нацбанка.

В июне в Нацбанке также показывали новые 5- и 10-тысячные купюры в сакском стиле.

Добавим, в ноябре прошлого года на XI Конгрессе финансистов Казахстана Национальный банк РК презентовал новую серию банкнот тенге. Отмечалось, что новая серия основана на элементах "Сакского стиля" и отражает наследие страны – от уникальной культуры номадов до современного Казахстана.

При этом в честь 30-летия национальной валюты в Казахстане также выпустили юбилейные банкноты номиналом 10 тыс. тенге. Позже специалисты рассказывали, как проверить на подлинность юбилейную 10-тысячную купюру.

В феврале стало известно, что в Казахстане в течение нескольких лет планируют заменить все старые банкноты на купюры из серии "Сакский стиль". После выпуска банкнот нового дизайна, банкноты предыдущего образца будут постепенно изыматься из обращения.

После завершения периода параллельного обращения все банки и "Казпочта" будут обменивать банкноты старого образца на банкноты нового образца в течение еще 3 лет. По истечении этих 3 лет филиалы Нацбанка продолжат обменивать банкноты старого дизайна бессрочно.