Новый дизайн тенге: какие купюры заменят в Казахстане следующими

Сегодня на брифинге глава Нацбанка Тимур Сулейменов рассказал, какие купюры обновят следующими в Казахстане – ранее в новом дизайне выпустили 5 и 10-тысячные банкноты, передает корреспондент NUR.KZ.

"Все следующие (на очереди выпуска с новым дизайном – прим. ред.) – там мы не по купюрам пойдем, а по всей линейке сразу. То есть зашла 5 и 10-тысячная купюра, и остальные пойдут, и 1, и 2-тысячные", – ответил председатель Нацбанка.

Тимура Сулейменова также спросили, не было ли ситуаций, когда из-за смены дизайна казахстанцы думали на новые банкноты, что это подделка, либо же возникала путаница в банкоматах.

"Нет, вроде бы все нормально. Там, прежде чем запустить в оборот, очень много работы делается – обучаются сотрудники банков, банкоматы перенастраиваются под новые купюры. Вся эта работа была проведена, поэтому к нам не приходило жалоб, замечаний", – добавил он.

Напомним, в ноябре прошлого года на XI Конгрессе финансистов Казахстана Национальный банк РК презентовал новую серию банкнот тенге. Отмечалось, что новая серия основана на элементах "Сакского стиля" и отражает наследие страны – от уникальной культуры номадов до современного Казахстана.

При этом в честь 30-летия национальной валюты в Казахстане также выпустили юбилейные банкноты номиналом 10 тыс. тенге. Позже специалисты рассказывали, как проверить на подлинность юбилейную 10-тысячную купюру.

В феврале стало известно, что в Казахстане в течение нескольких лет планируют заменить все старые банкноты на купюры из серии "Сакский стиль". После выпуска банкнот нового дизайна, банкноты предыдущего образца будут постепенно изыматься из обращения.

После завершения периода параллельного обращения все банки и "Казпочта" будут обменивать банкноты старого образца на банкноты нового образца в течение еще 3 лет. По истечении этих 3 лет филиалы Нацбанка продолжат обменивать банкноты старого дизайна бессрочно.

Кроме того, в июне в Нацбанке показывали новые 5 и 10-тысячные купюры в сакском стиле. Сообщалось, что официально они выйдут в обращение в конце июня.