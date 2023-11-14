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30 лет независимости Казахстана

Особые купюры номиналом 10 тыс. тенге выпустят в Казахстане

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Купюры тенге
Тенге. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В честь 30-летия национальной валюты в Казахстане выпустят юбилейные банкноты номиналом 10 тыс. тенге. Они поступят в обращение уже завтра, передает NUR.KZ со ссылкой на Нацбанк.

"Национальный банк Казахстана с 15 ноября 2023 года выпускает в обращение юбилейную банкноту номиналом 10 тыс. тенге, посвященную 30-летию введения в обращение национальной валюты Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

Отмечается, что банкнота имеет 19 защитных элементов. Дизайн с изображением монеты спроектирован на основе знака тенге – "₸" – с использованием локально нанесенного голографического элемента. С обеих сторон банкноты также будет вписана "лента Мебиуса" как символ бесконечного движения.

"На лицевой стороне банкноты изображена карта Казахстана с регионами, оформленная в традиционном стиле с использованием элементов казахского орнамента. С оборотной стороны банкноты изображен общий контур карты евразийского континента. На ней имеется магнитная 5-мм защитная нить и элемент Спарк в виде знака "₸", – добавили в Нацбанке.

Подчеркивается, что юбилейная банкнота номиналом 10 тыс. тенге обязательна к приему по номинальной стоимости на всей территории РК по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках Казахстана.

Напомним, что 12 ноября 1993 года президент Казахстана подписал указ "О введении национальной валюты Республики Казахстан". Согласно тексту документа с 08:00 15 ноября 1993 года тенге был введен в стране в качестве национальной валюты.

Через четыре года, в ноябре 1997 года, 15 ноября было официально объявлено Днем национальной валюты, а также профессиональным праздником работников финансовой системы Республики Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2045706-osobye-kupyury-nominalom-10-tys-tenge-vypustyat-v-kazahstane/

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