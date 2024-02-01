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30 лет независимости Казахстана

Заменить все банкноты от 500 до 20 тыс. тенге планируют в Казахстане

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Деньги
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Казахстане в течение нескольких лет планируют заменить все старые банкноты серии "Сакский стиль". Некоторые обновленные банкноты уже поступили в обращение, передает NUR.KZ со ссылкой на Нацбанк.

Как рассказали в Национальном банке, в декабре прошлого года в обращение были выпущены обновленные банкноты серии "Сакский стиль" номиналом в 5000 тенге. Летом этого года планируется выпустить банкноту номиналом в 10 тыс. тенге.

Банкнота номиналом 5000 тенге
Банкнота номиналом 5000 тенге. Фото: nationalbank.kz

Банкнота номиналом 5000 тенге
Банкнота номиналом 5000 тенге. Фото: nationalbank.kz

"В целом в рамках данной серии до конца 2025 года планируется поэтапный выпуск в обращение всех номиналов банкнот новой серии, начиная от 500 тенге и заканчивая банкнотой номинальной стоимостью 20 000 тенге", - рассказали в Нацбанке.

После выпуска банкнот нового дизайна банкноты предыдущего образца будут постепенно изыматься из обращения.

"Национальный Банк устанавливает период параллельного обращения банкнот старого и нового образцов в 1 год. Этот период может быть продлен при необходимости", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в период параллельного обращения и старые и новые банкноты являются законным платежным средством, их принимают по всем видам платежей и переводов. Они без ограничения размениваются и обмениваются во всех филиалах Нацбанка, "Казпочты" и банков второго уровня.

"После завершения периода параллельного обращения все банки и "Казпочта" будут обменивать банкноты старого образца на банкноты нового образца в течение еще 3 лет. По истечении этих 3 лет филиалы Нацбанка продолжат обменивать банкноты старого дизайна бессрочно", - добавили в ведомстве.

Напомним, в ноябре на XI Конгрессе финансистов Казахстана Национальный банк РК презентовал новую серию банкнот тенге. А в честь 30-летия национальной валюты в Казахстане выпустили юбилейные банкноты номиналом 10 тыс. тенге.

Позже специалисты рассказывали, как проверить на подлинность юбилейную 10-тысячную купюру.

А несколько дней назад Нацбанк сделал заявление по новым 5-тысячным купюрам. Специалисты рассказали, как отличить новую купюру от подделки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2058574-zamenit-vse-banknoty-ot-500-do-20-tys-tenge-planiruyut-v-kazahstane/

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