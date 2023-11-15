С барсами, сайгаками и тазы: как выглядят новые банкноты тенге (фото)

На XI Конгрессе финансистов Казахстана Национальный Банк РК презентовал новую серию банкнот тенге - они поступят в оборот к концу этого года, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на НБ РК.

Как сообщается на официальном сайте Нацбанка РК, новая серия основана на элементах "Сакского стиля" и отражает наследие страны – от уникальной культуры номадов до современного Казахстана.

Новый банкнотный ряд поступит в обращение по мере изготовления. Первая банкнота обновленного дизайна номиналом 5000 тенге будет доступна уже к концу этого года.

"В соответствии с международной практикой дизайн банкнот обновляется поэтапно в целях внедрения усовершенствованных степеней защиты и профилактики фальшивомонетничества. Также важным элементом является популяризация культурных ценностей и истории страны", - проинформировали в Нацбанке.

Новые банкноты обязательны к приему по номинальной стоимости на всей территории Казахстана по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны.

Новые банкноты тенге. Фото: nationalbank.kz

Новые банкноты тенге. Фото: nationalbank.kz

Новые банкноты тенге. Фото: nationalbank.kz

Новые банкноты тенге. Фото: nationalbank.kz

Новые банкноты тенге. Фото: nationalbank.kz

Новые банкноты тенге. Фото: nationalbank.kz

Новые банкноты тенге. Фото: nationalbank.kz

Новые банкноты тенге. Фото: nationalbank.kz

Новые банкноты тенге. Фото: nationalbank.kz

Новые банкноты тенге. Фото: nationalbank.kz

Новые банкноты тенге. Фото: nationalbank.kz

В Нацбанке также напомнили о порядке параллельного обращения и обмена банкнот. Так, после выпуска банкнот нового дизайна банкноты предыдущего образца постепенно изымаются из обращения.

Период параллельного обращения банкнот старого и нового образцов - 1 год. Но он может быть продлен при необходимости.

"В период параллельного обращения старые и новые банкноты являются законным платежным средством, их принимают по всем платежам и переводам. Они без ограничения размениваются и обмениваются во всех филиалах Нацбанка, АО "Казпочта" и банков второго уровня", - говорится в сообщении.

После завершения периода параллельного обращения все банки и АО "Казпочта"будут обменивать банкноты старого образца на банкноты нового образца в течение 3 лет, филиалы Нацбанка – бессрочно.

Напомним, сегодня казахстанская валюта отмечает юбилей - тенге был введен указом президента РК Нурсултана Назарбаева 15 ноября 1993 года. До этого в стране пользовались советскими рублями, несмотря на то, что в 1991 году Казахстан объявил о своей независимости.

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