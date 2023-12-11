Как проверить на подлинность юбилейную 10-тысячную купюру, рассказали в НБ

Юбилейные 10-тысячные купюры тенге выпустили в оборот в ноябре этого года. В Национальном банке Казахстана рассказали, как проверить банкноту на подлинность, передает NUR.KZ.

Национальный банк Казахстана в официальном Instagram-профиле опубликовал видеоролик, в котором подробно рассказывается, как проверить юбилейную банкноту номиналом 10 000 тенге на подлинность.

Так, на купюре должны присутствовать:

водяной знак – символ тенге – и цифра 10 000;

цветопеременный силуэт символа тенге в окне;

цветопеременный элемент "спарк" в виде нацвалюты;

защитная нить меняет цвет при движении и обладает высоким динамическим 3D-эффектом.

Напомним, что 10-тысячные купюры тенге поступили в обращение 15 ноября – их выпустили в честь 30-летия введения в обращение национальной валюты Казахстана.

Банкнота имеет 19 защитных элементов. Дизайн с изображением монеты спроектирован на основе знака тенге – "₸" – с использованием локально нанесенного голографического элемента. С обеих сторон банкноты также вписана "лента Мебиуса" как символ бесконечного движения.

На лицевой стороне банкноты изображена карта Казахстана с регионами, оформленная в традиционном стиле с использованием элементов казахского орнамента. С оборотной стороны банкноты изображен общий контур карты евразийского континента. На ней имеется магнитная 5-мм защитная нить и элемент "спарк" в виде знака "₸".

Также в ноябре была презентована новая серию банкнот тенге. Сообщалось, что они поступят в оборот по мере изготовления. Здесь мы показывали, как они будут выглядеть.

При этом купюры номиналом 5 000 тенге образца 2011 года заменят на банкноты 2023 года. "Старые" банкноты будут действительны почти до конца 2024 года. Где их можно будет обменять, мы рассказывали тут.