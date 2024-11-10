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Как в Астане устраняют последствия снегопада, рассказали в акимате

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Снегоуборочная техника в Астане
Снегоуборочная техника в Астане. Фото: пресс-служба акимата Астаны

Более 1,2 тыс. единиц спецтехники и 2400 дорожных рабочих задействованы в снегоуборочных работах в столице, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Астаны.

По данным акимата Астаны, коммунальные службы города продолжают работу в усиленном круглосуточном режиме в несколько смен.

"Сегодня в уборке снега задействовано более 1200 ед. спецтехники и свыше 2400 дорожных рабочих. За прошедшую ночь из города вывезено 2400 кубометров снега, это 188 рейсов большегрузов.

В первую очередь, по правилам, очищаются участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Также от снега убирают участки со средней интенсивностью - площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к соц.объектам и т.д.", - сообщили в акимате.

Кроме того, в связи с крайне неблагоприятными погодными условиями горожан и гостей столицы попросили быть предельно внимательными и осторожными при передвижении на улицах во избежание несчастных случаев.

Ранее синоптики сделали прогноз погоды, согласно которому в Астане будет снег. Днем температура воздуха составит 0 градусов, ночью опустится до -4 градусов. Скорость ветра - 13,1 м/с.

Кроме того, из-за снегопада в международном аэропорту Астаны сообщили о задержке запланированных на вылет рейсов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2185353-kak-v-astane-ustranyayut-posledstviya-snegopada-rasskazali-v-akimate/

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