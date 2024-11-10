Снег и до 12 градусов тепла обещают в мегаполисах Казахстана в воскресенье

В воскресенье, 10 ноября, в Астане обещают снег и сильный ветер, а в Алматы и Шымкенте - ясную погоду без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет облачно, но без осадков. Температура днем поднимется до 9 градусов, а ночью опустится до 3 градусов. Скорость ветра составит 3,4 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют снег. Днем температура воздуха составит 0 градусов, ночью опустится до -4 градусов. Скорость ветра – 13,1 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается ясная погода без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до 12 градусов, ночью опустятся до 4 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,5 м/с.