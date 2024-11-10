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МВД обратилось к казахстанцам с предупреждением

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Шеврон МВД
Полиция. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В связи с ухудшением погодных условий в стране МВД обратилось к жителям c рекомендациями и предупреждением, передает NUR.KZ со ссылкой на медиапортал ведомства Polisia.kz.

По данным полиции, на трассах столицы, Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областей и области Абай наблюдается нестабильная погода. В данный момент стражи порядка круглосуточно помогают водителям и пассажирам.

"Из-за метели и гололеда могут возникнуть опасные ситуации на дорогах. В целях предотвращения ДТП и обеспечения безопасности всех участников движения настоятельно призываем вас соблюдать ПДД. Учитывая ухудшение видимости, просим не превышать скорость.

Не совершайте резких маневров и соблюдайте безопасную дистанцию. Водителям надо быть предельно внимательными при появлении пешеходов. Важно проверить техническое состояние вашего автомобиля, установить зимние шины, которые обеспечат необходимое сцепление с дорогой", - обратились к казахстанцам в полиции.

Казахстанцев призвали избегать поездок на дальние расстояния, следить за SMS-оповещениями и информацией на официальных источниках.

Синоптики ранее сообщили, что 11 ноября практически во всех регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение. Во многих областях ожидаются гололед и метель.

Также сообщалось, что трассы закрывают на востоке Казахстана из-за непогоды. Позже ограничения ввели в Павлодарской, Северо-Казахстанской и Костанайской областях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2185455-mvd-obratilos-k-kazahstancam-s-preduprezhdeniem/

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