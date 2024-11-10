Жителей ЗКО вынуждали покупать запчасти и услуги в автосалонах

В одном из автосалонов Западно-Казахстанской области клиенту предложили купить машину только при покупке дополнительного оборудования на 200 тыс. тенге, сообщает портал "Мой город".

В Департаменте торговли и защиты прав потребителей ЗКО сообщили о жалобах на автосалоны Уральска.

"В одном случае клиенту предложили купить автомобиль только при покупке дополнительного оборудования на 200 0тенге. В другом случае женщину заставили приобрести запчасти в автосервисе при ремонте машины у них", - рассказали в департаменте.

Сообщается, что по закону "О защите прав потребителей", навязывание дополнительных покупок нарушает права покупателей. Продавец обязан предоставить свободный выбор товаров, услуг и не может принуждать к покупке ненужных вещей или услуг. Кроме того, запрещено связывать приобретение одного товара с обязательной покупкой другого.

"Такие действия нарушают права потребителей. Продавец обязан обеспечить свободный выбор и не принуждать к покупке ненужных товаров. Запрещено требовать обязательную покупку других товаров или услуг, кроме случаев, предусмотренных законом", - отметили в департаменте.

По данным специалистов, если потребителю навязали дополнительный товар, он может подать претензию на возмещение убытков. Претензия подается лично, по почте заказным письмом или на электронную почту продавца.

Ранее сообщалось, что автомобильная отрасль оказалась одной из наиболее проблемных сфер. С начала года 36 казахстанцев, столкнувшихся с некачественными автомобилями, успешно отстояли свои права в суде, отсудив компенсацию на общую сумму 505,1 миллиона тенге.

Так, житель Петропавловска в судебном порядке смог вернуть купленный китайский автомобиль из-за его неисправности. Он настоял на расторжении договора и получил обратно 15 млн тенге.

А в Актобе защитили права мужчины, купившего автомобиль Toyota Camry с перебитым VIN-кодом за 9,2 млн тенге. Суд пришел к выводу, что ему передали товар ненадлежащего качества, недопустимый для использования в гражданском обороте.

Также житель Уральска купил угнанную машину в автосалоне и обратился с иском к ТОО о расторжении договора купли-продажи, добившись не только возврата уплаченных за машину денег, но и компенсации морального вреда.

Мы также писали, что в ЗКО нескольким владельцам машин пришлось обратиться в суд, чтобы вернуть деньги за неисправное или списанное авто. Один из уральцев добился возврата 7,1 млн тенге.