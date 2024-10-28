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Житель Алматы сумел вернуть 48 млн тенге за машину с дефектом

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Водитель
Мужчина за рулем. Иллюстративное фото: Tero Vesalainen / Getty Images

Алматинец, столкнувшись с серьезной поломкой своего авто, вызванной дефектом, отстоял свои права в суде и вернул 48 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет защиты прав потребителей.

"Ярким примером успешного разрешения спора стал случай с алматинским автолюбителем. Столкнувшись с серьезной поломкой нового автомобиля, вызванной дефектом высоковольтной батареи, он неоднократно обращался в автосалон с требованием расторгнуть договор и вернуть деньги. После вмешательства специалистов Департамента торговли и защиты прав потребителей, покупателю удалось отстоять свои права и вернуть 48 миллионов тенге", - отмечается в сообщении Комитета, опубликованном на официальном сайте.

Автомобильная отрасль, по данным ведомства, оказалась одной из наиболее проблемных сфер. С начала года 36 казахстанцев, столкнувшихся с некачественными автомобилями, успешно отстояли свои права в суде, отсудив компенсацию на общую сумму 505,1 миллиона тенге.

Отмечается, что Комитет по защите прав потребителей на постоянной основе ведет работу над тем, чтобы побудить граждан активно защищать свои права в соответствии с законом, повышая их правовую осведомленность.

Один из критериев так называемых "резонансных дел" - это дела, где сумма возвращенных средств потребителям составила не менее 5 млн тенге. Так, за 9 месяцев текущего года по этому критерию были защищены права более 50 казахстанцев на общую сумму 755,9 млн тенге.

Лидерами по возврату средств потребителям стали Алматы, Шымкент и Астана. Так, алматинцы отстояли свои права на сумму 222,1 млн тенге, жители Шымкента - на 174,2 млн тенге, а астанчане - на 157,9 млн тенге.

Ранее житель Петропавловска в судебном порядке смог вернуть купленный китайский автомобиль из-за его неисправности. Он настоял на расторжении договора и получил обратно 15 млн тенге.

А в Актобе защитили права мужчины, купившего автомобиль Toyota Camry с перебитым VIN-кодом за 9,2 млн тенге. Суд пришел к выводу, что ему передали товар ненадлежащего качества, недопустимый для использования в гражданском обороте.

Также житель Уральска купил угнанную машину в автосалоне и обратился с иском к ТОО о расторжении договора купли-продажи, добившись не только возврата уплаченных за машину денег, но и компенсации морального вреда.

Мы также писали, что в ЗКО нескольким владельцам машин пришлось обратиться в суд, чтобы вернуть деньги за неисправное или списанное авто. Один из уральцев добился возврата 7,1 млн тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2179559-zhitel-almaty-sumel-vernut-48-mln-tenge-za-mashinu-s-defektom/

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