Житель Уральска купил в салоне угнанный автомобиль

Житель Уральска купил в автосалоне угнанную машину и обратился в суд с иском к ТОО о расторжении договора купли-продажи, передает NUR.KZ со ссылкой на суды Западно-Казахстанской области.

Как сообщается на официальной странице судов региона в Facebook, горожанин обратился в суд с иском к ТОО о расторжении договора купли-продажи автомобиля, взыскании стоимости товара с учетом убытков, снятии его с учета и возмещении морального вреда.

Свои требования он мотивировал тем, что приобрел автомобиль, стоимость которого частично была оплачена за счет заемных средств. Однако после заключения договора купли-продажи ему стало известно, что автомобиль находится в международном розыске и на него наложено ограничение.

Решением суда №2 Уральска в удовлетворении иска было отказано. Мужчина обжаловал его в апелляционном порядке.

Отказывая в иске, суд первой инстанции указал, что на момент совершения сделки и постановки на учет транспортного средства каких-либо ограничений на нем не имелось, а также правоохранительными органами не установлено, что именно данное транспортное средство является угнанным автомобилем потерпевшего по уголовному делу.

Вместе с тем в соответствии с п.1 ст.413 ГК продавец обязан передать покупателю товар свободным от любых прав третьих лиц, за исключением случая, когда покупатель согласился принять товар, обремененный правами третьих лиц.

Неисполнение продавцом этой обязанности дает покупателю право требовать уменьшения цены товара либо расторжения договора и возмещения убытков, если не будет доказано, что покупатель знал или должен был знать о правах третьих лиц на этот товар.

С учетом изложенного апелляционная коллегия изменила решение суда первой инстанции, удовлетворив требования истца о расторжении договора купли-продажи, взыскании стоимости автомобиля с учетом убытков, а также частично удовлетворив требование о взыскании компенсации морального вреда.

Также коллегией разъяснено, что истец с момента расторжения договора вправе самостоятельно обратиться в уполномоченный орган для снятия с учета автомобиля.

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