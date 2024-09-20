Житель ЗКО вернул 7 млн тенге за купленный автомобиль

В ЗКО нескольким владельцам машин пришлось обратиться в суд, чтобы вернуть деньги за неисправное или списанное авто. Один из уральцев добился возврата 7,1 млн тенге, передает "Мой город".

В Департаменте торговли и защиты прав потребителей по ЗКО сообщили, что в этом году поступило 18 жалоб на автосалоны от покупателей. В трех судебных делах департамент участвовал как третья сторона. При этом люди подают иски в суд и самостоятельно без участия ведомства.

В департаменте рассказали о случае, когда мужчина купил автомобиль, но вскоре обнаружил, что зимой лобовое стекло замерзает, что ухудшает видимость. Также при нажатии на педаль тормоза был слышен треск из коробки передач.

Все эти проблемы были выявлены в рамках гарантийного срока, поэтому покупатель отправил претензию продавцу, но ответа не получил. Тогда он обратился в департамент, а затем в суд.

В суде представитель производителя подтвердил, что проблемы, указанные в иске, были заводскими. В результате суд решил взыскать в пользу покупателя 7,1 млн тенге за стоимость автомобиля, а также 71 тыс. тенге в виде неустойки и компенсации судебных расходов.

Также в департаменте рассказали, какое дело сейчас рассматривается в областном суде, так как в суде первой инстанции отказали в возврате денег за автомобиль.

Житель Уральска по программе Trade-in решил обменять свою машину на более комфортную и оформил покупку в автосалоне. Однако спустя некоторое время выяснилось, что в 2021 году этот автомобиль был списан в США страховой компанией как металлолом после серьезной аварии.

Ранее житель Петропавловска в судебном порядке смог вернуть купленный китайский автомобиль из-за его неисправности. Он настоял на расторжении договора и получил обратно 15 млн тенге.

А в Актобе защитили права мужчины, купившего автомобиль Toyota Camry с перебитым VIN-кодом за 9,2 млн тенге. Суд пришел к выводу, что ему передали товар ненадлежащего качества, недопустимый для использования в гражданском обороте.

Также житель Уральска купил угнанную машину в автосалоне и обратился с иском к ТОО о расторжении договора купли-продажи, добившись не только возврата уплаченных за машину денег, но и компенсации морального вреда.