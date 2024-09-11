Казахстанец через суд вернул 15 млн тенге за неисправный китайский автомобиль

Житель Петропавловска пытался вернуть купленный китайский автомобиль из-за неисправности, но ему удалось сделать это только в судебном порядке, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу судов Астаны.

В Telegram-канале судов Астаны сообщается, что в июне 2023 года Ш. приобрел новую автомашину китайского производства в одном из ТОО. Но спустя три месяца появилась неисправность при движении на скорости свыше 100 км в час, была зафиксирована сильная вибрация по кузову, которая сохранялась постоянно. При этом ошибок на щитке прибора панели не высвечивалось.

Покупатель потребовал расторжения договора. Ответчик отказался, ссылаясь, что автомобиль технически исправен. Сообщается, что при неоднократном обращении к продавцу, в рамках гарантийного обслуживания, при нажатии педали газа зарегистрировано оповещение "Перегрев АКПП", самопроизвольное исчезновение тяги, заменены запасные части.

Неисправность так и не была устранена. Поэтому истец Ш. обратился в суд о расторжении договора, о возврате уплаченной суммы и компенсации морального вреда 500 тыс. тенге.

Экспертиза подтвердила постоянную неисправность автомобиля, а недостатки товара признаны судом существенными, так как не могут быть устранены без несоразмерных расходов и затрат времени, включая время ожидания поставки запасных частей.

"Потребитель вынужден был неоднократно приезжать для исправления недостатков товара из Петропавловска в столицу, что влекло дополнительные расходы. Обращения истца и замена запасных частей на бывшие в употреблении, "до прихода новых" отражены в выданном самим же продавцом заказ-наряде. Однако, замена запчастей на новые так и не произведена",- рассказали в суде.

Суд удовлетворил иск и договор купли-продажи расторгнут. Покупателю вернут сумму более чем в 15 млн тенге, кроме того, взыскана компенсация морального вреда в 100 тыс. тенге.

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Также мы писали, что житель Павлодара заплатил более 10 млн тенге за автомобиль в салоне, но из-за сломавшейся через три месяца коробки передач не смог пользоваться машиной. Поставка запчасти затянулась на длительное время, и мужчина был вынужден обратиться в суд.