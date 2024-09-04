Казахстанец купил авто за 9 млн тенге и смог вернуть все деньги

В Актобе защитили права мужчины, купившего автомобиль Toyota Camry с перебитым VIN-кодом за 9,2 млн тенге. Ему вернули деньги, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канал суда, гражданское дело истца, который приобрел у ответчика автомобиль Toyota Camry 2015 года выпуска за 9,2 млн тенге и поставил его на учет, рассмотрел суд Актобе.

Выяснилось, что по результатам трасологического исследования выявлены признаки изменения VIN-кода купленной автомашины, имелось другое транспортное средство с таким же VIN-кодом, то есть по результатам экспертизы он был признан сфальсифицированным.

"Истец считает, что нарушены его права в части пользования, распоряжения и извлечения полезных свойств от приобретенного товара, просил суд взыскать сумму автотранспортного средства и судебные расходы", - отметили в суде.

Суд установил, что ответчиком был продан автомобиль с перебитым номером VIN-кода, что подтверждается результатом трасологического исследования РГКП "Центра судебных экспертиз" Министерства юстиции РК от 10 мая 2023 года.

"VIN-код спорного автомобиля был перебит еще до покупки истцом у ответчика, следовательно, ответчиком был передан товар ненадлежащего качества, недопустимого для использования в гражданском обороте. Данный факт был установлен после заключения сделки между истцом и ответчиком", - пояснили в суде.

Суд пришел к выводу, что ответчиком произведено отчуждение истцу автомобиля, имеющего неправомерное изменение первоначального заводского идентификационного номера VIN на поддельный идентификационный номер.

Суд удовлетворил иск и взыскал с ответчика в пользу истца сумму задолженности в размере 9,2 млн тенге, сумму материального ущерба в размере 1 302 725 тенге, государственную пошлину в размере 105 300 тенге и сумму по оплате помощи представителя в размере 500 000 тенге.

Решение суда уже вступило в законную силу.

Ранее житель Северо-Казахстанской области также приобрел автомашину Toyota Camry и при поездке в соседнее государство узнал, что она числится в угоне в Российской Федерации. Этот автомобиль с измененным идентификационным номером он купил 20 июля у другого казахстанца.

По данному факту началось досудебное расследование по ч.1 ст.386 УК РК "Подделка идентификационного номера транспортного средства".