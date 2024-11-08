Дождь и снег в Алматы, сильный ветер в Астане: какой будет погода в мегаполисах в пятницу

В пятницу, 8 ноября, в Алматы ожидаются дождь и снег, в Астане и Шымкенте - пасмурная погода без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Свежая публикация по теме: Ураган обрушился на Казахстан: как в регионах переживали непогоду (видео)

Сегодня в Алматы вновь обещают дождь и снег. Температура днем поднимется до 5 градусов, а ночью опустится до 0 градусов. Скорость ветра составит 4,7 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют пасмурную погоду без осадков. Днем термометры покажут до -3 градусов, ночью температура снизится до -7 градусов. Скорость ветра – 8,4 м/с.

В Шымкенте сегодня тоже будет пасмурно, осадки не ожидаются. В дневное время столбики термометров поднимутся до 9 градусов, ночью опустятся до 4 градусов. Скорость ветра будет на уровне 8,3 м/с.