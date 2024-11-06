Снегопад и морозы ожидаются в Казахстане

На Казахстан надвигается непогода - ожидаются обильные осадки в виде дождя и снега, а также шквальный ветер, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Во второй половине текущей недели, как сообщают синоптики, большую часть территории Казахстана охватит обширный циклон, в связи с чем сохраняется неустойчивый характер погоды.

Пройдут осадки - дождь с переходом в снег, в северной половине - снег с метелью, на большей части страны ожидаются гололед, порывистый ветер и туман.

7 ноября ночью на севере республики прогнозируется сильный снег, на востоке, юге и юго-востоке страны ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На северо-западе, севере, востоке и в центре республики сохраняется очень сильный ветер с порывами 30 м/с и более.

На севере, востоке, в центре страны ожидается понижение температуры воздуха ночью до 5-10 градусов, днем - до 2-7 градусов мороза. На юге, юго-востоке республики температура воздуха ночью понизится до 5 градусов мороза, в горных районах ожидается 6-11 градусов мороза.

Ранее МВД обратилось к казахстанцам из-за наступающих морозов - граждан призвали быть бдительными и соблюдать правила пожарной безопасности.

По ранее озвученным данным синоптиков, сильные осадки прогнозируются 6 ноября - на севере, 6-7 ноября - на востоке, юге, юго-востоке страны.

"Казгидромет" также предупреждал, что в ноябре ожидается частая смена теплых и морозных дней с осадками в виде снега, в юго-западных, южных регионах - дождь со снегом. Порывистый ветер, с метелями, гололедами и туманами ожидаются в течение месяца.

По-зимнему морозная погода прогнозируется только во второй половине месяца. Количество осадков около нормы на большей части территории Казахстана, больше нормы - в северо-западной и северо-восточной половине, меньше нормы - в южных регионах страны.