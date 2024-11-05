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МВД обратилось к казахстанцам из-за наступающих морозов

Опубликовано:

Шеврон МВД
Полиция. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Представители министерства внутренних дел обратились к казахстанцам с призывом соблюдать правила пожарной безопасности, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

В ведомстве отметили, что сильные морозы могут способствовать увеличению количества техногенных пожаров.

"В связи с этим настоятельно рекомендуем не перекаливать печи и не перегружать электросети одновременным включением электроприборов большой мощности", - призвали казахстанцев.

Автовладельцам напомнили об опасности обогрева автомобилей с помощью открытого огня.

"МВД обращается ко всем жителям страны с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности, которые помогут избежать неприятностей в вашем доме", - заявили в полиции.

Рекомендации МВД:

  • своевременно очищайте дымоходы и ремонтируйте печи;
  • не эксплуатируйте неисправные отопительные приборы и газовое оборудование;
  • не оставляйте детей одних без присмотра взрослых.

"Не игнорируйте правила пожарной безопасности. Обо всех происшествиях просим сообщать по телефонам 101 или 102", - отметила старший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции МВД Актоты Боранова.

Ранее в МЧС озвучили порядок действий в случае возникновения пожара в доме:

  • Перекройте кран подачи газа, отключите электрическую энергию;
  • В начальной стадии развития пожара попытайтесь потушить его, используя все имеющиеся средства пожаротушения (огне­тушители, покрывала, песок, воду и др.);
  • Закройте все двери в вашем доме, чтобы избежать притока воздуха и распространения огня;
  • Покиньте дом, уходите по наиболее безопасному в данной ситуации пути;
  • Если дым уже проник в ваш дом, держитесь ближе к полу: там всегда есть свежий воздух.
  • Закройте рот и нос влажным платком или полотенцем;
  • Не возвращайтесь в дом без разрешения пожарных.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2183031-mvd-obratilos-k-kazahstancam/

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