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Занятия в школах и колледжах отменили в одном из регионов Казахстана

Опубликовано:

Ученики в классе
Школа. Иллюстративное фото: hxdbzxy / Getty Images

Сегодня, 6 ноября, занятия в школах и колледжах Мангистауской области будут проводиться дистанционно. Это связано с непогодой, передает NUR.KZ со ссылкой на региональное управление образования.

"6 ноября, в связи с неблагоприятными погодными условиями, занятия первой смены в школах городов Актау, Жанаозен, а также в Бейнеуском, Каракиянском, Мангистауском, Тупкараганском и Мунайлинском районах переводятся на дистанционное обучение", - говорится в сообщении управления образования Мангистауской области в Instagram.

Кроме того, занятия во всех колледжах области также будут проводиться в дистанционном формате.

Ранее сообщалось, что мощный ураган обрушился на Мангистаускую область сегодня - стихия разрушала остановки, выбивала стекла, сносила кровли, а часть Актау из-за непогоды осталась без света.

Также в Актау из-за порывов ветра обрушилась остановка общественного транспорта. По факту обрушения началось досудебное расследование - возбуждено уголовное дело.

Кроме того, из-за отключения света в Актау перестали работать светофоры - автомобильное движение на дорогах "встало". Шквальный ветер с дождем успели навести значительный беспорядок на улицах.

Также отметим, что на 6 ноября в Мангистау объявлено штормовое предупреждение - в регионе прогнозируют гололед и усиление ветра. Ветер северо-западный на западе, северо-востоке, в центре области - порывы 15-20, временами - 23 м/с, уточнили специалисты метеослужбы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2183541-oflayn-zanyatiya-otmenyayut-v-shkolah-i-kolledzhah-mangistauskoy-oblasti/

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