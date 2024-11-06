Сильный дождь и снег ждут жителей мегаполисов Казахстана в среду

В среду, 6 ноября, во всех трех мегаполисах Казахстана - Астане, Алматы и Шымкенте - обещают осадки. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают сильный дождь. Температура днем поднимется до 16 градусов, а ночью опустится до 6 градусов. Скорость ветра составит 3,5 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют дождь и снег. Днем воздух прогреется до 8 градусов, ночью температура снизится до -2 градусов. Скорость ветра – 14,7 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается умеренный дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до 14 градусов, ночью опустятся до 5 градусов. Скорость ветра будет на уровне 7,9 м/с.