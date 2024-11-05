Снег, дождь, гололед: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана в связи с ухудшением погодных условий, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Завтра в Астане утром и днем ожидаются гололед, низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный утром и днем 15-20, порывы 23-28 м/с.

6 ноября днем на юге Алматинской области ожидаются сильный дождь, в горных районах области сильные осадки (дождь, снег). На севере, юге, в горных районах временами туман, гололед. Ветер западный на юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с.

А в Алматы прогнозируют временами сильный дождь.

Предстоящей ночью на северо-востоке Мангистауской области прогнозируют гололед. Ветер северо-западный на западе, северо-востоке, в центре области порывы 15-20, временами 23 м/с.

Также ночью в Западно-Казахстанской области ожидаются гололед, низовая метель, днем на востоке области - гололед, низовая метель. Ветер западный, северо-западный порывы 15-20, на западе, в центре области временами 23 м/с.

6 ноября ночью в Актобе ожидается сильный снег. Гололед, днем метель. Ветер юго-восточный с переходом на западный временами порывы 15-20 м/с.

В среду днем в Костанае временами тоже ожидается сильный снег, утром и днем гололед, метель. Ветер восточный с переходом на юго-западный утром и днем порывы 15-20 м/с.

Завтра в Кызылординской области усилится ветер юго-западный, западный 15-20 м/с, на севере, в центре области 23-28 м/с.

Ночью на юге Павлодарской области пообещали туман.

Завтра днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Ночью на севере, востоке области туман, гололед. Ветер юго-восточный, южный днем на западе, севере, востоке области 15-20 м/с.

На севере, в центре области Абай тоже ожидается сильный дождь. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем 15-20 м/с, на западе, в центре области порывы 23-28 м/с.

6 ноября в Жезказгане будет гололед, метель. Ветер южный, юго-западный днем 15-20, временами порывы 23-28 м/с.

Предстоящей ночью в Атырауской области ожидаются метель, гололед, днем на севере, востоке области метель, гололед. Ветер северо-западный - порывы 18-23 м/с.