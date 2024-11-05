Масштабный блэкаут и шквальный ветер: Актау пострадал от непогоды

Из-за отключения света в Актау перестали работать светофоры - автомобильное движение на дорогах встало. Шквальный ветер с дождем успели навести значительный беспорядок на улицах, передает Lada.kz.

Как сообщает издание, практически с первым порывом сильного ветра сегодня в домах в Актау разом пропало электричество.

Согласно сообщениям горожан, блэкаут охватил большую часть города. Но в акимате пока не информировали, какие именно микрорайоны пострадали.

Кроме того, в социальных сетях актаусцы выкладывают последствия непогоды - в воздухе летают части обшивок со стен жилых домов, а также крыш. Шквальный ветер с корнем повалил деревья.

"В 11.47 в Актау на остановках, расположенных в микрорайонах 32А и 32 Б, металлические листы (обшивка) отлетают. Для проведения аварийно-спасательных работ выехала аварийная служба Актау на автомобиле "ГАЗель", - сообщили в ДЧС области.

Упавшее дерево в Актау. Фото: lada.kz

В ведомстве также добавили, что в Каракиянском районе в селе Курык ветер сорвал крышу местного Дома культуры. К счастью, никто не пострадал.

В департаменте полиции области сообщили, что на места отключения светофоров в городе Актау направили полицейских для регулировки дорожного движения. В ведомстве сейчас выясняют, произошли ли в городе ДТП из-за непогоды.

Напомним, сегодня стало известно об обрушении остановки общественного транспорта на людей в Актау. Один человек пострадал. По факту происшествия началось досудебное расследование.

Штормовое предупреждение объявили в Астане и ряде регионов Казахстана на 5 ноября. Граждан предупредили об ухудшении погодных условий. В Мангистауской области прогнозировали сильные осадки.