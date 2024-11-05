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Масштабный блэкаут и шквальный ветер: Актау пострадал от непогоды

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Блэкаут в Актау
Пробки на дорогах из-за неработающих светофоров. Фото: lada.kz

Из-за отключения света в Актау перестали работать светофоры - автомобильное движение на дорогах встало. Шквальный ветер с дождем успели навести значительный беспорядок на улицах, передает Lada.kz.

Как сообщает издание, практически с первым порывом сильного ветра сегодня в домах в Актау разом пропало электричество.

Согласно сообщениям горожан, блэкаут охватил большую часть города. Но в акимате пока не информировали, какие именно микрорайоны пострадали. 

Кроме того, в социальных сетях актаусцы выкладывают последствия непогоды - в воздухе летают части обшивок со стен жилых домов, а также крыш. Шквальный ветер с корнем повалил деревья. 

"В 11.47 в Актау на остановках, расположенных в микрорайонах 32А и 32 Б, металлические листы (обшивка) отлетают. Для проведения аварийно-спасательных работ выехала аварийная служба Актау на автомобиле "ГАЗель", - сообщили в ДЧС области. 

Дерево упало в Актау
Упавшее дерево в Актау. Фото: lada.kz

В ведомстве также добавили, что в Каракиянском районе в селе Курык ветер сорвал крышу местного Дома культуры. К счастью, никто не пострадал.

В департаменте полиции области сообщили, что на места отключения светофоров в городе Актау направили полицейских для регулировки дорожного движения. В ведомстве сейчас выясняют, произошли ли в городе ДТП из-за непогоды.

Напомним, сегодня стало известно об обрушении остановки общественного транспорта на людей в Актау. Один человек пострадал. По факту происшествия началось досудебное расследование.

Штормовое предупреждение объявили в Астане и ряде регионов Казахстана на 5 ноября. Граждан предупредили об ухудшении погодных условий. В Мангистауской области прогнозировали сильные осадки.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2183222-masshtabnyy-blekaut-i-shkvalnyy-veter-aktau-postradal-ot-nepogody/

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