Сносил все на своем пути: три человека пострадали из-за урагана в Мангистау

Мощный ураган обрушился на Мангистаускую область сегодня - стихия разрушала остановки, выбивала стекла, сносила кровли, а часть Актау из-за непогоды осталась без света, передает сайт телеканала КТК.

По словам местных жителей, ураган сносил все на своем пути. Не обошлось без пострадавших - в результате разгула стихии пострадали три человека.

Установленная несколько месяцев назад автобусная остановка в Актау не выдержала сильного порыва и разрушилась. В тот момент там находились люди. Два человека в итоге попали в больницу.

"К нам доставили трех человек. Двое из них пострадали в результате падения остановки. Мужчину 78-го года рождения после наложения гипса отправили на амбулаторное лечение. Женщина 74-го года рождения госпитализирована. У нее перелом ребер в нескольких местах и скопление воздуха в плевральной полости. Третий человек получил травмы на военном полигоне, он тоже отправлен лечиться амбулаторно", - рассказала о пострадавших заведующий отделением приемного покоя Мангистауской областной больницы Кайрат Нуралиев.

Синоптики предупредили жителей региона, что непогода продлится еще три дня.

Источник: КТК

Напомним, что из-за порывов ветра обрушилась остановка общественного транспорта. По факту обрушения началось досудебное расследование - возбуждено уголовное дело.

Кроме того, из-за отключения света в Актау перестали работать светофоры - автомобильное движение на дорогах встало. Шквальный ветер с дождем успели навести значительный беспорядок на улицах.

Также отметим, что на 6 ноября в Мангистау объявлено штормовое предупреждение - в регионе прогнозируют гололед и усиление ветра. Ветер северо-западный на западе, северо-востоке, в центре области - порывы 15-20, временами 23 м/с, уточнили специалисты метеослужбы.