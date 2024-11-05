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Остановка упала на людей в Актау (видео)

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Остановка упала в Актау
Место обрушения. Кадр из видео: instagram.com/911.aktau/

Сегодня в Актау из-за порывов ветра обрушилась остановка общественного транспорта. Один человек пострадал. По факту обрушения началось досудебное расследование, передает Lada.kz.

Как сообщает издание, в результате обрушения автобусной остановки, вызванного сильным ветром 5 ноября, пострадал человек. Очевидцы засняли, как пострадавшему оказывают медицинскую помощь.

В полиции региона рассказали, что обрушился остановочный павильон в 1 микрорайоне Актау.  

"В результате пострадал один человек. В настоящее время доставлен в областную больницу. По факту недоброкачественного строительства зарегистрировано уголовное дело. Ведется расследование", - пояснили в ведомстве.

Ранее самолету FlyArystan, летевшему в Актау, пришлось дважды возвращаться в Атырау. Авиакомпания была вынуждена задержать рейс в связи с неблагоприятными погодными условиями в Мангистауской области.

Штормовое предупреждение объявили в Астане и ряде регионов Казахстана на 5 ноября. Ожидается ухудшение погодных условий. В Мангистауской области прогнозировали сильные осадки.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2183196-ostanovka-upala-na-lyudey-v-aktau-video/

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