Оповещения о радиационной опасности в городе Есик объяснили в региональном ДЧС

Получение жителями города Есик в Алматинской области сигнала "Радиационная опасность" из систем оповещения объяснили в пресс-службе ДЧС области, передает NUR.KZ.

Жители Есик в Алматинской области в мессенджерах сегодня стали распространять информацию о том, что в городе через системы оповещения прозвучал сигнал "Радиационная опасность".

В пресс-службе ДЧС Алматинской области корреспонденту NUR.KZ объяснили, с чем была связана подача именно такого сигнала.

"В целях информирования населения о землетрясении было принято решение о задействовании системы оповещения гражданской защиты. В момент воспроизведения информационного сообщения произошел технический сбой работы сиренно-речевых устройств.

В настоящее время соответствующими специалистами осуществляется установление и устранение причины нарушения работоспособности указанного оборудования", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, сегодня, 5 ноября, жители Алматы почувствовали подземные толчки. В МЧС сообщили, что подземные толчки ощущались и в Алматинской области.

Позже в ДЧС Алматинской области озвучили подробности: очаг землетрясения располагался в 33 км на восток от Алматы. Также стало известно об интенсивности толчков - сильнее всего они ощущались в Талгаре и Есике.

В ДЧС Алматы сообщили, что специалистами АГЭТУ "Казселезащита" проведен мониторинг по обследованию русел рек, гидротехнических сооружений, оползнеопасных и селеопасных участков. А сотрудниками патрульной полиции Алматы был проведен визуальный осмотр объектов жизнеобеспечения, на предмет возможных повреждений - их не выявили.

Также в департаменте по ЧС южной столицы объяснили, почему сегодня во время землетрясения не сработала система оповещения. Как оказалось, сирено-речевые установки и система Mass Alert сработают полностью в автоматическом режиме при получении сигналов от сейсмодатчиков с магнитудой 5,5 балла и более.

Сообщалось, что в школах Талгарского района были отменены занятия - детей перевели на "дистанционку" из-за землетрясения.

Кроме того, мы сделали подборку видео с камер наблюдения, на которые попал момент самого землетрясения: техника трясется от толчков, также слышен грохот. Одна из камер засняла, как собака испугалась происходящего во дворе частного дома.