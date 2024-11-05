Есть ли повреждения в зданиях после землетрясения в Алматы

Спасатели сообщили о проведении визуального осмотра объектов жизнеобеспечения, а также мониторинга рек и оползнеопасных участков после сегодняшнего землетрясения, передает NUR.KZ.

В ведомстве пояснили, что специалистами АГЭТУ "Казселезащита" проведен мониторинг по обследованию русел рек, гидротехнических сооружений, оползнеопасных и селеопасных участков.

А сотрудниками патрульной полиции Алматы был проведен визуальный осмотр объектов жизнеобеспечения, на предмет возможных повреждений.

"По результатам осмотра повреждении не обнаружено, в настоящее время указанные объекты функционируют в штатном режиме. Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало. Обстановка стабильная. От населения города на линию "112" поступило около 50 звонков информационного характера", - сообщили в ДЧС города.

Напомним, во вторник, 5 ноября, жители Алматы почувствовали подземные толчки. В МЧС сообщили, что подземные толчки ощущались и в Алматинской области.

Позже в ДЧС Алматинской области озвучили подробности - очаг землетрясения располагается на территории Казахстана в 33 км. на восток от Алматы. Также стало известно об интенсивности толчков - сильнее всего они ощущались в Талгаре и Есике.