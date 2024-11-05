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Занятия в школах Талгарского района отменили после землетрясения

Опубликовано:

Школьники за партами
Школа. Иллюстративное фото: Jonathan Kirn/Getty Images

После произошедшего сегодня утром землетрясения в Талгарском районе отменили занятия в школах, передает NUR.KZ со ссылкой на управление образования Алматинской области.

В пресс-службе ведомства корреспонденту сообщили, что занятия в школах отменены, а в детских садах - по желанию родителей.

В ведомстве также уточнили, что школьников отправили на "дистанционку".

Напомним, во вторник, 5 ноября, жители Алматы почувствовали подземные толчки. В МЧС сообщили, что подземные толчки ощущались и в Алматинской области.

Позже в ДЧС Алматинской области озвучили подробности - очаг землетрясения располагается на территории Казахстана в 33 км. на восток от Алматы. Также стало известно об интенсивности толчков - сильнее всего они ощущались в Талгаре и Есике.

В ДЧС Алматы сообщили, что специалистами АГЭТУ "Казселезащита" проведен мониторинг по обследованию русел рек, гидротехнических сооружений, оползнеопасных и селеопасных участков. А сотрудниками патрульной полиции Алматы был проведен визуальный осмотр объектов жизнеобеспечения, на предмет возможных повреждений - их не выявили.

Также в департаменте по ЧС южной столицы объяснили, почему сегодня во время землетрясения не сработала система оповещения. Как оказалось, срено-речевые установки и система Mass Alert сработают полностью в автоматическом режиме при получении сигналов от сейсмодатчиков с магнитудой 5,5 балла и более.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2183127-zanyatiya-v-shkolah-talgarskogo-rayona-otmenili-posle-zemletryaseniya/

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