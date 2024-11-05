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Эвакуация из школы: очевидцы поделились кадрами землетрясения в Талгаре (видео)

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Эвакуация из школы в Талгаре
Эвакуация. Кадр из видео: instagram.com/kris_p_talgar/

Сегодня утром в Алматы и Алматинской области произошло землетрясение - в Талгарском районе интенсивность толчков составила 4 балла, передает NUR.KZ.

Очевидцы показали, что происходило во время землетрясения, а также, как на это отреагировали местные жители - кадры опубликовали в паблике kris_p_talgar в Instagram.

На одном из видео показано, как после произошедшего проводится эвакуация в одной из школ района. На кадрах видно, что учеников вывели из здания и эвакуировали в безопасное место.

Также на камеры наблюдения попал момент самого землетрясения - техника трясется от толчков, также слышен грохот. Одна из камер засняла, как собака испугалась происходящего.

Стоит отметить, что на опубликованных видео слышно, как местных жителей оповещают о произошедшем с помощью громкоговорителей.

Напомним, во вторник, 5 ноября, жители Алматы почувствовали подземные толчки. В МЧС сообщили, что подземные толчки ощущались и в Алматинской области.

Позже в ДЧС Алматинской области озвучили подробности - очаг землетрясения располагается на территории Казахстана в 33 км. на восток от Алматы. Также стало известно об интенсивности толчков - сильнее всего они ощущались в Талгаре и Есике.

В ДЧС Алматы сообщили, что специалистами АГЭТУ "Казселезащита" проведен мониторинг по обследованию русел рек, гидротехнических сооружений, оползнеопасных и селеопасных участков. А сотрудниками патрульной полиции Алматы был проведен визуальный осмотр объектов жизнеобеспечения, на предмет возможных повреждений - их не выявили.

Также в департаменте по ЧС южной столицы объяснили, почему сегодня во время землетрясения не сработала система оповещения. Как оказалось, срено-речевые установки и система Mass Alert сработают полностью в автоматическом режиме при получении сигналов от сейсмодатчиков с магнитудой 5,5 балла и более.

Также отметим, что в школах Талгарского района были отменены занятия - детей перевели на "дистанционку" из-за землетрясения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2183162-evakuaciya-iz-shkoly-ochevidcy-podelilis-kadrami-zemletryaseniya-v-talgare-video/

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