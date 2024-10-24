Как будет выглядеть LRT в Астане, показали Бектенову (фото)

Премьер-министр Олжас Бектенов проверил темпы строительства линии легкорельсового транспорта (LRT) в Астане. Завершен этап укладки балок эстакады, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство.

Аким Астаны Женис Касымбек доложил о степени готовности объекта и перспективах дальнейшего развития транспортной системы мегаполиса, сообщается в Telegram-канале правительства.

На сегодня завершен этап укладки балок эстакады LRT. До конца года намечено завершение строительства основных железобетонных конструкций станций. В следующем году будет произведена укладка рельсов, отделка станций и строительство депо с поставкой подвижных составов, благоустройство подэстакадной части по проспекту Кабанбай батыра и ул. Калдаякова.

Станция. Фото: t.me/KZgovernment

Общая протяженность линии легкорельсового транспорта составит 22,4 км. LRT будет включать 18 станций. Планируется запуск 19 единиц подвижного состава вместимостью 652 человека. Интервал движения составит 4-5 минут. На начальном этапе ожидается пассажиропоток в 25 тыс. человек в сутки, при этом максимальный пассажиропоток в часы пик может достигать 92 тыс. человек в сутки. Система оплаты предусмотрена по аналогу городской, путем валидации транспортной карты или оплатой посредством QR-кода.

На территории станции Бектенов ознакомился с технологическими решениями, применяемыми при строительстве.

Как будет выглядеть LRT в Астане. Фото: t.me/KZgovernment

Станции LRT. Фото: t.me/KZgovernment

Генеральный директор субподрядной компании China Railway Asia-Europe Construction Investment Чжоу Хайвэй проинформировал, что в строительстве объекта используются инновационные технологии. По завершении проекта по линии легкорельсового транспорта будут запущены беспилотные поезда.

По словам главы City Transportation Systems Асылбека Дуйсебаева, завершение всех строительных работ и запуск LRT планируется до конца 2025 года.

"Главой государства уделяется большое внимание развитию транспортной системы страны. По проекту LRT проведена большая работа по подготовке инфраструктуры, выделены средства. LRT будет служить горожанам, гостям столицы. Темпы строительных работ наращиваются, важно их не сбавлять. Проект должен быть реализован на самом высоком уровне. Со стороны акимата и центральных госорганов должен быть повышенный контроль. Будем работать на результат", - отметил премьер.

Строительство LRT в столице

В январе 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что проект LRT уже не просто волнует, а раздражает казахстанцев. При этом снести его нельзя из-за финансовых потерь.

В сентябре того же года занимавший на тот момент пост акима Астаны Алтай Кульгинов сообщил, что было принято решение достроить легкорельсовый транспорт. В октябре экс-премьер-министр Алихан Смаилов сообщил, что на продолжение строительства выделили еще 20 млрд тенге.

В прошлом году Женис Касымбек заявил, что на завершение данного проекта могут потребоваться сотни миллиардов тенге. А президент Токаев указал на принципиальную важность окончания проекта.

В сентябре стало известно, что работы по возведению опор LRT в Астане завершены на 100%, возведены все предусмотренные 799 опор.