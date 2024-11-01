Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Алматы, вынужденно сел в Москве

Опубликовано:

Пассажиры сидят на борту самолета
Борт самолета. Иллюстративное фото: Pexels.com

Самолет авиакомпании "Россия", следовавший по маршруту Санкт-Петербург - Алматы, совершил вынужденную посадку в аэропорту Шереметьево, передает NUR.KZ со ссылкой на ТАСС.

Полет из Санкт-Петербурга в Алматы прошел для пассажиров авиакомпании "Россия" не по плану: самолет вынужденно приземлился в московском аэропорту.

Журналисты издания узнали подробности инцидента у авиаперевозчика.

"Самолет, выполняющий рейс №6531 Санкт-Петербург - Алматы, совершил посадку в аэропорту Шереметьево по технической причине - подозрение на течь топлива", - сообщили изданию в пресс-службе авиакомпании.

Отмечается, что борт был заменен на резервный, и пассажиры рейса вылетели по маршруту, из Москвы в Алматы, в 07:54 по времени Астаны.

Напомним, в июне самолет авиакомпании Uzbekistan Airways, который летел из Ташкента в Астану, вернулся в аэропорт из-за ложного срабатывания сигнализации.

В конце августа борт, вылетевший направлением Алматы - Атырау, вернулся в аэропорт спустя 15 минут после взлета - у одного из пассажиров случился инфаркт. Мужчину передали медикам скорой помощи и экстренно доставили в больницу.

Также в августе на борту авиарейса сообщением Токио - Цюрих одному из пассажиров стало плохо. У гражданина Японии случился инсульт - и самолет был вынужден приземлиться в аэропорту Астаны. Полицейские в аэропорту оказали иностранцу первую помощь, после чего гражданина Японии экстренно госпитализировали в больницу.

После того как его состояние улучшилось, он благополучно вернулся на родину. Посол Японии в Казахстане поблагодарил наших полицейских за своевременную помощь его соотечественнику.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2181903-samolet-letevshiy-iz-sankt-peterburga-v-almaty-vynuzhdenno-sel-v-moskve/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie