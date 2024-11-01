Самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Алматы, вынужденно сел в Москве

Самолет авиакомпании "Россия", следовавший по маршруту Санкт-Петербург - Алматы, совершил вынужденную посадку в аэропорту Шереметьево, передает NUR.KZ со ссылкой на ТАСС.

Полет из Санкт-Петербурга в Алматы прошел для пассажиров авиакомпании "Россия" не по плану: самолет вынужденно приземлился в московском аэропорту.

Журналисты издания узнали подробности инцидента у авиаперевозчика.

"Самолет, выполняющий рейс №6531 Санкт-Петербург - Алматы, совершил посадку в аэропорту Шереметьево по технической причине - подозрение на течь топлива", - сообщили изданию в пресс-службе авиакомпании.

Отмечается, что борт был заменен на резервный, и пассажиры рейса вылетели по маршруту, из Москвы в Алматы, в 07:54 по времени Астаны.

Напомним, в июне самолет авиакомпании Uzbekistan Airways, который летел из Ташкента в Астану, вернулся в аэропорт из-за ложного срабатывания сигнализации.

В конце августа борт, вылетевший направлением Алматы - Атырау, вернулся в аэропорт спустя 15 минут после взлета - у одного из пассажиров случился инфаркт. Мужчину передали медикам скорой помощи и экстренно доставили в больницу.

Также в августе на борту авиарейса сообщением Токио - Цюрих одному из пассажиров стало плохо. У гражданина Японии случился инсульт - и самолет был вынужден приземлиться в аэропорту Астаны. Полицейские в аэропорту оказали иностранцу первую помощь, после чего гражданина Японии экстренно госпитализировали в больницу.

После того как его состояние улучшилось, он благополучно вернулся на родину. Посол Японии в Казахстане поблагодарил наших полицейских за своевременную помощь его соотечественнику.