Самолет, летевший в Астану, вернулся в аэропорт сразу после взлета

Самолет авиакомпании Uzbekistan Airways, который летел из Ташкента в Астану, вернулся в аэропорт из-за ложного срабатывания сигнализации, передает NUR.KZ со ссылкой на авиаперевозчика.

Речь идет о рейсе HY721 "Ташкент – Астана".

"По причине ложного срабатывания сигнализации двери багажного отсека, экипаж принял решение прервать набор высоты и вернуться в аэропорт вылета, согласно процедурам", – говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты провели необходимые работы по подготовке воздушного судна к вылету.

По данным сайта Flightradar24, изначально самолет должен был вылететь в 13:45. В итоге вылет состоялся только в 17:06.

Тем не менее, согласно информации на официальном сайте Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев, самолет успешно приземлился в Астане в 18:40.

Напомним, в середине мая в Астане скончался один из пассажиров рейса, летевшего из Костаная в Алматы и экстренно приземлившегося в столице.

А в начале июня на борту самолета Air Astana, вылетавшего по маршруту "Астана – Алматы" произошел инцидент, в результате которого некоторым пассажирам стало плохо.